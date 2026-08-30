Inoizko bisitari gehien izan dira Bilboko Aste Nagusian aurten: 2 milioi pertsona baino gehiago
Bilboko Udalak egindako behin-behineko balantzearen arabera, iaz baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago egin dira.
Bilboko 46. Aste Nagusia inoizko jendetsuena izan da, bi milioi bisitari baino gehiago zenbatu baitituzte bederatzi egunetan, iaz jarritako marka hautsiz (500.000 pertsona gehiago), Juan Mari Aburto Bilboko alkateak igande honetan egin duen behin-behineko balantzearen arabera.
Halaber, iaz baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago egin direla nabarmendu du Aburtok. Guztira, 243 pertsona atxilotu edo ikertu dituzte Ertzaintzak eta Bilboko Udaltzaingoak (iaz 228 izan ziren). Horrez gain, 1.006 izapide bideratu dituzte (2025ean, 1.060).
Izapide horien erdiak baino gehiago lapurretengatik izan dira (700). Hala ere, lapurretak iaz (743) baino gutxiago izan dira. Gainera, 624 kilo janari konfiskatu dituzte, iaz baino hiru aldiz gehiago.
500 alkoholemia proba eta 80 droga proba baino gehiago egin dituzte, eta positibo gutxiago izan dira.
Garbiketari dagokionez, hondakin gehiago sortu dira, zehazki 553 tona, baina "erdiak baino gehiago behar bezala bereizi dira".
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