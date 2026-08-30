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Cabralesko urteko gaztarik onenak errekor berria ezarri du: 37 500 euro

Iragarkia
queso cabrales
18:00 - 20:00

Urteko Cabrales gazta onenaren lehiaketa. 

EITB

Azken eguneratzea

Hirugarren urtez jarraian, Angel Diaz Herrero gaztandegia izan da irabazlea, bi kilo inguruko eta bederatzi hilabeteko gazta batekin. 

Asturias Gizartea

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