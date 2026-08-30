CEUTAKO KRISIA
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Ehunka migratzaile bizi dira Trampolin hondartzan hilabete geroago, eurekin zer gertatuko den jakiteke

Iragarkia
Migrantes en la playa del Trampolin en Ceuta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Babesgune ofizialetan tokirik ez, eta ehunka migratzaileren babesleku bihurtu da Trampolin hondartza. Bertan dauden migratzaileek egoera oso zaila bizi dutela diote, etorkizun hobe baten bila jo zutela Ceutara, eta ez luketela nahi euren familiek nola dauden jakitea. Irtenbideren bat iristeko zain jarraitzen dute.

 

 

 

Migrazioa Espainia Maroko Gizartea

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