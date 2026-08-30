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Andaluziatik Ceutara elkartasuna adieraztera joandako ontziak bueltan dira

Iragarkia
ceuta barcos de andalucía efe
18:00 - 20:00

Andaluziatik Ceutara joandako ontziak. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Andaluziatik Ceutara joandako 60 ontziak bueltan dira. Portuan bildu diren Ceutako herritarrek Espainiako banderak astinduz eta txalo artean agurtu dituzte. 

Espainia Andaluzia Migrazioa Maroko Gizartea

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