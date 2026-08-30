CRISIS MIGRATORIA
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Ceuta despide a los barcos llegados desde Andalucía en solidaridad con la ciudad autónoma

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ceuta barcos de andalucía efe
18:00 - 20:00
Barcos llegados desde Andalucía a Ceuta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Andaluziatik Ceutara elkartasuna adieraztera joandako ontziak bueltan dira

EITB

Última actualización

Los 60 barcos llegados desde Andalucía a Ceuta en solidaridad con la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes han sido despedidos este domingo entre vítores y banderas de España. 

España Andalucia Migración Marruecos Sociedad

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