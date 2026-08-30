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Eskola garraiorik gabe utzi dute Plentziako Eskola eta horrek dakarren arriskuaz ohartarazi du ikastetxeko guraso elkarteak

Salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzaren erabakiak ikasleen segurtasunean izango du eragina, trafiko handiko gune batean baitago kokatuta eskola.

TRANSPORTE ESCOLAR

Agentziak | EITB

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Plentziako Eskola Publikoko guraso elkarteak jakitera eman du Eusko Jaurlaritzak eskola garraiorik gabe utzi duela ikastetxea, eta horrek ikasleentzat ekar ditzakeen arriskuez ohartarazi du. "Orain arte genituen segurtasun baldintzak kendu dizkigute, gure eskola trafiko handiko gune batean kokatuta egon arren", salatu dute.

Hartara, guraso elkartearen esanetan, erabaki horrek areagotu egiten du arriskua, "zirkulazio istripu asko gertatu izan diren toki batean baitago ikastetxea".

Hain zuzen ere, familiek azaldu dute Plentziako mugikortasun eta komunikazioen nodo nagusiaren ondoan dagoela eskola.

Testuinguru horretan, eskola autobusen zerbitzuan izandako murrizketen ondorioz, familia askok joan-etorri alternatiboak egin beharko dituzte, "eta horrek handitu egingo du oinezkoen eta ibilgailuen kopurua".

Nabarmendu dute baita ere, irailetik aurrera eskola eremuan obrak hasiko dituztela, eta sekulako nahaspila sortuko dela.

Horregatik guztiagatik, "onartezina" iruditzen zaie Jaurlaritzaren erabakia. "Eskola Publikoak izan behar duen oinarrizko zerbitzu bat da garraio publikoa", azpimarratu dute, eta "arlo politikoan egindako murrizketen ondorioak" familiek ordaintzen dituztela kritikatu dute.

Plentzia Bizkaia Gizartea

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