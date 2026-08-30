TRAFIKO-ISTRIPUA
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Zauritu larri bat Urraul Beherean, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan

42 urteko gizon bat helikoptero medikalizatuan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, politraumatismo larriekin.

Agentziak | EITB

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42 urteko gizon bat larri zauritu da arratsaldean A-21 errepidean, Urraul Behean, auto batek eta kamioi batek elkar jo ostean, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute helikopteroz.

Ezbeharra Iruñerako noranzkoan gertatu da, A-21 errepideko 30. kilometroan, auto batek atzetik kamioi baten aurka talka egin duenean.

Ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da gizona, eta pronostiko larria duten politraumatismoekin eraman dute ospitalera.

112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak 17:27 aldera izan du istripuaren berri, eta berehala bertaratu dira Zangozako parkeko suhiltzaileak, inguruko talde medikoa, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat), oinarrizko bizi-euskarriko beste anbulantzia bat, bizi-euskarri aurreratuko helikoptero bat eta Foruzaingoaren bide-segurtasuneko patruilak.

Errepideko eskuineko erreia itxi egin behar izan dute ibilgailuentzat, eta auto-ilarak sortu dira.

Foruzaingoaren patruilek bideratu dute trafikoa, eta Foruzaingoaren Argiketa Brigadako kideen esku geratu da gertatu dena argitzeko ikerketa.

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