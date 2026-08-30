Un herido grave tras una colisión entre un coche y un camión en Urraúl Bajo

Un hombre de 42 años ha resultado herido grave este domingo y ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras una colisión por alcance entre un coche y un camión en la A-21, en Urraúl Bajo.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 30,0 de la A-21 (Autovía del Pirineo), en el término municipal de Urraúl Bajo, en sentido Pamplona, cuando un turismo ha colisionado por alcance contra un camión.

El ha quedado atrapado en el interior del vehículo, con politraumatismos con pronóstico grave.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17:27 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Sangüesa, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero de soporte vital avanzado y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

El carril derecho de la carretera ha quedado cortado por la presencia de los vehículos implicados y se han producido retenciones.

Patrullas de la Policía Foral han regulado el tráfico. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.