La AMPA de Plentziako Eskola Publikoa denuncia la supresión del transporte escolar y alerta del "riesgo" para el alumnado
La Asociación de Madres y Padres de Plentziako Eskola Publikoa ha denunciado la supresión por parte del Gobierno Vasco de varios servicios de transporte escolar "que hasta ahora facilitaban el acceso al centro educativo en condiciones de seguridad", una decisión que, a su juicio, incrementa el riesgo para los menores "en un entorno catalogado como de alto riesgo" y con un "historial de accidentes de circulación".
Según han explicado las familias, el centro está situado junto al principal nodo de movilidad y comunicaciones de Plentzia, "donde confluyen diariamente peatones, tráfico rodado, usuarios de Metro Bilbao y viajeros de Bizkaibus".
Así, han advertido de que este entorno está catalogado como "de alto riesgo" y cuenta con un "historial" de accidentes de circulación. En este contexto, la eliminación de los autobuses escolares obligará a numerosas familias a recurrir a desplazamientos alternativos, lo que podría incrementar la presencia de peatones y vehículos en una zona que ya presenta problemas de congestión, según han explicado.
Las familias han señalado además que la situación se verá agravada por las obras previstas durante el mes de septiembre en los accesos a la zona escolar, en uno de los puntos que consideran más conflictivos.
A su juicio, esta coincidencia genera "una situación de enorme preocupación" para las familias, que consideran "inaceptable" que se adopten estas medidas sin que se haya presentado públicamente una evaluación específica sobre sus consecuencias para la seguridad de los menores.
En este sentido, han defendido el transporte escolar como "un servicio esencial para garantizar el acceso seguro y en condiciones de igualdad" a la escuela pública y han atribuido su eliminación a una política de "recortes" cuyas consecuencias se trasladan a las familias.
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