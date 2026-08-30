FIN DE FIESTA

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Bilbao despide Aste Nagusia más multitudinaria con la quema de Marijaia

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Marijaia erre 2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Marijaia erreta amaitu da azken urteetako Aste Nagusi jendetsuena

EITB

Última actualización

Tras nueve intensos días, la quema de la Marijaia ha dado por finalizada la 46 edición de Aste Nagusia. La pregonera Onintza Enbeita ha leído muy emocionada el último pregón, tras lo que la txupinera Ainhoa Urrejola ha lanzado el últimos txupin.

Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Fiestas Euskera Sociedad

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