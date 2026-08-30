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Marijaia erreta amaitu da azken urteetako Aste Nagusi jendetsuena

Iragarkia
Marijaia erre 2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bederatzi egin luzeren ostean, bukatu da 2026ko Bilboko Aste Nagusia. Bi milioi lagun ibili dira egun hauetan Bizkaiko hiriburuan. Onintza Enbeita pregoilariak hunkituta irakurri du azken pregoia, eta, ondoren, Ainhoa Urrejola txupinerak azken txupina bota du.

Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026 Jaiak Euskara Gizartea

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