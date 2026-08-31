Naomi Watts recibirá el premio Donostia del Zinemaldia
Watts se une en la nómina de premiados por la 74ª edición del festival al director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog, quien recibirá el premio honorífico durante la gala de inauguración. No habrá más premios Donostia en esta edición.
La actriz Naomi Watts (Shoreham, Reino Unido, 1968) recibirá el premio Donostia del Zinemaldia el sábado, 19 de septiembre, en una gala en el Kursaal. La actriz y productora presentará en la 74ª edición del Festival de San Sebastián el largometraje The Housewife (La esposa perfecta), debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.
Las entradas para esta gala, así como los tiques para las galas de inauguración y de clausura, se pondrán a la venta este martes, 1 de septiembre, a las 10:00 horas.
Watts ha estado nominada al Óscar en dos ocasiones, por su papel en 21 gramos (2003), de Alejandro González Iñárritu, y por el de Lo imposible (2012), de J.A. Bayona.
Su consagración internacional llegó gracias a Mulholland Dr. (2001), de David Lynch y ha trabajado con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan y Noah Baumbach.
Galas
Las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés serán las encargadas de presentar la gala inaugural, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre a las 20:30 horas. Durante la ceremonia, se hará entrega del premio Donostia al director, guionista, productor y actor Werner Herzog, se presentará al jurado oficial y se proyectará la película inaugural, Geister / Ghost Song, de Fatih Akin.
Al día siguiente, sábado 19 de septiembre, tendrá lugar la ceremonia en la que Naomi Watts recogerá su premio Donostia. La gala comenzará a las 22:15 horas, y tras la ceremonia se proyectará The Housewife.
El sábado, 26 de septiembre, a las 20:30 horas, se celebrará la ceremonia de clausura, presentada por la actriz Bárbara Goenaga y el actor Fernando Guallar. Durante la gala se entregarán los premios del 74ª Festival de San Sebastián y se proyectará Le Faux Soir, de Michaël R. Roskam, película que cerrará fuera de concurso la Sección Oficial de esta edición.
Las entradas para las galas de inauguración y clausura en el Kursaal tendrán un precio de 80 euros. Por su parte, las entradas para la ceremonia de entrega del Premio Donostia a Naomi Watts tendrán un precio de 50 euros zona general y 55 euros en zona B.
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