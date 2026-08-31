74ª edición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Naomi Watts recibirá el premio Donostia del Zinemaldia

Watts se une en la nómina de premiados por la 74ª edición del festival al director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog, quien recibirá el premio honorífico durante la gala de inauguración. No habrá más premios Donostia en esta edición. 

Naomi Watts Zinemaldian 2009an

Naomi Watts en el Zinemaldia de 2009. Foto: Iñaki Pardo. 

EITB

Última actualización

La actriz Naomi Watts (Shoreham, Reino Unido, 1968) recibirá el premio Donostia del Zinemaldia el sábado, 19 de septiembre, en una gala en el Kursaal. La actriz y productora presentará en la 74ª edición del Festival de San Sebastián el largometraje The Housewife (La esposa perfecta), debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.

Las entradas para esta gala, así como los tiques para las galas de inauguración y de clausura, se pondrán a la venta este martes, 1 de septiembre, a las 10:00 horas. 

Watts ha estado nominada al Óscar en dos ocasiones, por su papel en 21 gramos (2003), de Alejandro González Iñárritu, y por el de Lo imposible (2012), de J.A. Bayona.

Su consagración internacional llegó gracias a Mulholland Dr. (2001), de David Lynch y ha trabajado con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan y Noah Baumbach.

Naomi Watts Zinemaldian 2009an

Naomi Watts en el Zinemaldia 2009. Foto: Iñaki Pardo.

Galas

Las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés serán las encargadas de presentar la gala inaugural, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre a las 20:30 horas. Durante la ceremonia, se hará entrega del premio Donostia al director, guionista, productor y actor Werner Herzog, se presentará al jurado oficial y se proyectará la película inaugural, Geister / Ghost Song, de Fatih Akin. 

Al día siguiente, sábado 19 de septiembre, tendrá lugar la ceremonia en la que Naomi Watts recogerá su premio Donostia. La gala comenzará a las 22:15 horas, y tras la ceremonia se proyectará The Housewife.

El sábado, 26 de septiembre, a las 20:30 horas, se celebrará la ceremonia de clausura, presentada por la actriz Bárbara Goenaga y el actor Fernando Guallar. Durante la gala se entregarán los premios del 74ª Festival de San Sebastián y se proyectará Le Faux Soir, de Michaël R. Roskam, película que cerrará fuera de concurso la Sección Oficial de esta edición.

Las entradas para las galas de inauguración y clausura en el Kursaal tendrán un precio de 80 euros. Por su parte, las entradas para la ceremonia de entrega del Premio Donostia a Naomi Watts tendrán un precio de 50 euros zona general y 55 euros en zona B.

 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Primeras imágenes de 'Azken agurra': Estrenamos el tráiler de la nueva película de Koldo Almandoz

La dramedia existencialista rodada en euskera se centra en la vida y la muerte, combinando ironía, ternura y humor, protagonizada por Iñigo Azpitarte e Izaro Nieto, propietario de una empresa organizadora de funerales civiles y la joven que realiza prácticas en la misma. 'Azken agurra' se presenta en la Sección Oficial del Festival de cine de San Sebastián, dentro de las Proyecciones Especiales, y es el tercer largometraje de Koldo Almandoz, tras 'Sipo Phantasma' y 'Oreina', coproducción de las productoras Garabi Films y Txintxua Films, a través de Frakasa Films AIE, que ha contado con el apoyo y participación del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y EITB.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Estreno en el Zinemaldia de "Subijana, más allá de un bigote", un viaje íntimo a la vida y los fogones del maestro culinario

El nuevo trabajo de no ficción de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta se presenta en el Festival de San Sebastián dentro de la sección Culinary Zinema. Bajo el título Subijana, más allá de un bigote, y con la participación de EITB, la película ofrece un retrato personal y cercano del chef guipuzcoano Pedro Subijana, uno de los máximos impulsores de la Nueva Cocina Vasca. Asimismo, el documental será candidato al Premio Irizar al Cine Vasco durante el certamen.

Cargar más
Publicidad
X