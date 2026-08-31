Naomi Watts recibirá el premio Donostia del Zinemaldia

La actriz Naomi Watts (Shoreham, Reino Unido, 1968) recibirá el premio Donostia del Zinemaldia el sábado, 19 de septiembre, en una gala en el Kursaal. La actriz y productora presentará en la 74ª edición del Festival de San Sebastián el largometraje The Housewife (La esposa perfecta), debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.

Las entradas para esta gala, así como los tiques para las galas de inauguración y de clausura, se pondrán a la venta este martes, 1 de septiembre, a las 10:00 horas.

Watts ha estado nominada al Óscar en dos ocasiones, por su papel en 21 gramos (2003), de Alejandro González Iñárritu, y por el de Lo imposible (2012), de J.A. Bayona.

Su consagración internacional llegó gracias a Mulholland Dr. (2001), de David Lynch y ha trabajado con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan y Noah Baumbach.