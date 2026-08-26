Culinary Zinema servirá cuatro estrenos mundiales y un viaje por las cocinas andalusí, mallorquina o japonesa

La sección Culinary Zinema del Zinemaldia ha presentado esta mañana su menú para la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. Este año, la propuesta ofrecerá un viaje culinario por diferentes culturas gastronómicas a través de cinco títulos de no ficción que competirán por el Premio Culinary Zinema, dotado con 10 000 euros para el largometraje ganador. Además, como es habitual, las proyecciones en sala vendrán acompañadas de cinco exclusivas cenas temáticas relacionadas con cada película.

La programación de esta edición la inaugurará Noor: Cocinar pasados posibles, un largometraje que explora la reinterpretación histórica de la cocina andalusí en el restaurante Noor de Córdoba de la mano de Paco Morales y Paola Gualandi.

El viaje audiovisual continuará en Tokio con MITANI-The Mariage of Sushi, adentrándose en el exclusivo restaurante de Yasuhiko Mitani, que cuenta con tan solo seis plazas y una lista de espera de cuatro años. La cartelera también incluirá Burgundy, una obra sobre la arraigada cultura del vino en la región francesa de Borgoña.

El gran protagonismo local de la sección llegará el jueves 24 de septiembre con Subijana, más allá de un bigote, un documental en el que participa EITB que rinde un especial y cercano homenaje al chef guipuzcoano Pedro Subijana por su papel crucial como uno de los grandes impulsores de la Nueva Cocina Vasca. El documental será candidato al Premio Irizar al Cine Vasco.

Finalmente, la sección echará el cierre con la proyección de Mallorca, un receptari, una cinta centrada en la puesta en valor de la cocina tradicional balear, los productos de temporada y la memoria gastronómica de la isla a través de un recorrido por varios de sus pueblos.

Cenas temáticas y venta de entradas

Las proyecciones se complementarán entre el 22 y el 25 de septiembre con cinco cenas temáticas en el Basque Culinary Center elaboradas con el apoyo de su equipo docente y estudiantil. Paco Morales y Paola Gualandi abrirán las veladas con un menú de inspiración andalusí del restaurante Noor.

Al día siguiente, el chef Yasuhiko Mitani ofrecerá una exclusiva experiencia de sushi tradicional para dieciséis comensales en el espacio GOe, mientras que los cocineros Álex Lizarraga, Édgar Jiménez y Antonio Belotti diseñarán una propuesta de raíces francesas para acompañar el filme sobre Borgoña.

El jueves 24 llegará el turno del gran homenaje a Pedro Subijana, una cena cocinada a ocho manos por Eneko Atxa, Roberto Ruiz, Edorta Lamo y David Yárnoz que culminará con los postres de Armintz Gorrotxategi. El ciclo culinario lo cerrarán Maria Solivellas y Andreu Genestra con un menú centrado en la tradición de Mallorca.

Las entradas para asistir a los pases y a las cenas saldrán a la venta de manera conjunta este viernes 28 de agosto a las 10:00 horas a través de los canales habituales del Festival y Kutxabank. Los tiques tendrán un precio general de 90 euros, a excepción de la cita exclusiva con Mitani en el GOe, cuyo coste será de 175 euros.