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Michaël R. Roskam pondrá el broche al Zinemaldia con 'Le Faux Soir'

La película, que reconstruye una operación de la Resistencia belga durante la II Guerra Mundial, se proyectará fuera de concurso el 26 de septiembre en el Kursaal, tras el anuncio del palmarés
Fotograma de 'Le Faux Soir'. Foto: Zinemaldia
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EITB

Última actualización

El cineasta belga Michaël R. Roskam regresará al Festival de San Sebastián con ‘Le Faux Soir’, que clausurará la Sección Oficial de la 74ª edición el 26 de septiembre. La película, que tendrá estreno europeo tras su paso por Toronto, se proyectará fuera de concurso en el Kursaal después de la entrega de premios.

Una edición falsa de ‘Le Soir’ contra la ocupación nazi

La película reconstruye una de las operaciones más singulares de la Resistencia belga durante la II Guerra Mundial. La historia se sitúa en 1943, cuando los nazis habían convertido el diario nacional ‘Le Soir’ en un instrumento de propaganda en la Bélgica ocupada.

Ante esta situación, un grupo de miembros de la Resistencia ideó una operación clandestina: publicar una edición falsa del periódico para ridiculizar a los ocupantes y elevar la moral de la población. La acción es considerada por algunos historiadores como el primer hackeo de la historia contra un medio de comunicación.

‘Le Faux Soir’ está basada en el libro ‘Le "faux" Soir, 9 novembre 1943’, de Marie Istas. El reparto incluye a Arieh Worthalter, Mélanie Thierry, Karim Leklou, Mara Taquin, Bouli Lanners, Julien Frison y François Damiens, entre otros intérpretes.

Roskam vuelve al Festival de San Sebastián

Michaël R. Roskam, nacido en Sint-Truiden en 1972, trabajó como periodista en el diario neerlandófono ‘De Morgen’ antes de iniciar su trayectoria cinematográfica. Tras dirigir varios cortometrajes, debutó en el largometraje con ‘Rundskop’ (2011), película que fue nominada al Óscar a la mejor película internacional tras su paso por la sección Panorama del Festival de Berlín.

El cineasta ya conoce el Festival de San Sebastián. En 2014 presentó en la Sección Oficial ‘The Drop (La entrega)’, protagonizada por Tom Hardy, Noomi Rapace y James Gandolfini. La película obtuvo el Premio del Jurado al mejor guion.

Roskam también dirigió ‘Le Fidèle / Racer and the Jailbird’ (2017), seleccionada para representar a Bélgica en los Óscar, y estuvo al frente de los tres primeros episodios de la miniserie ‘Black Bird (Encerrado con el diablo)’, protagonizada por Taron Egerton y reconocida con nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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