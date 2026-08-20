Michaël R. Roskam pondrá el broche al Zinemaldia con 'Le Faux Soir'

La película reconstruye una de las operaciones más singulares de la Resistencia belga durante la II Guerra Mundial. La historia se sitúa en 1943, cuando los nazis habían convertido el diario nacional ‘Le Soir’ en un instrumento de propaganda en la Bélgica ocupada.

Ante esta situación, un grupo de miembros de la Resistencia ideó una operación clandestina: publicar una edición falsa del periódico para ridiculizar a los ocupantes y elevar la moral de la población. La acción es considerada por algunos historiadores como el primer hackeo de la historia contra un medio de comunicación.

‘Le Faux Soir’ está basada en el libro ‘Le "faux" Soir, 9 novembre 1943’, de Marie Istas. El reparto incluye a Arieh Worthalter, Mélanie Thierry, Karim Leklou, Mara Taquin, Bouli Lanners, Julien Frison y François Damiens, entre otros intérpretes.