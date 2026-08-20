SAIL OFIZIALA, LEHIAKETATIK KANPO

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Michaël R. Roskamen 'Le Faux Soir' filmarekin emango diote amaiera Zinemaldiari

II. Mundu Gerran Belgikako Erresistentziaren operazio batean gertatutakoa azaltzen duen filma lehiaketatik kanpo proiektatuko da irailaren 26an, Kursaalen, palmaresa iragarri ondoren.

'Le Faux Soir' lanaren fotograma. Argazkia: Zinemaldia

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EITB

Azken eguneratzea

Michaël R. Roskam zinemagile belgikarra 'Le Faux Soir' filmarekin itzuliko da Donostiako Zinemaldira, eta irailaren 26an itxiko du 74. edizioko Sail Ofiziala. Filma Europan lehen aldiz ikusi ahal izango da Donostian, Torontotik igaro ondoren, eta lehiaketatik kanpo proiektatuko da Kursaalen, sari-banaketaren ondoren.

Nazien okupazioaren aurkako "Le Soir" liburuaren gezurrezko edizioa

Filmak Belgikako erresistentziak II. Mundu Gerran egindako operaziorik berezienetako bat azaltzen du. 1943an kokatzen da, naziek "Le Soir" egunkari nazionala Belgika okupatuan propaganda tresna bihurtu zutenean.

Egoera horren aurrean, Erresistentziako kide talde batek operazio klandestino bat asmatu zuen: egunkariaren edizio faltsu bat argitaratzea okupatzaileak barregarri uzteko eta herritarren morala goratzeko. Historialari batzuen ustez, ekintza hori komunikabide baten aurkako historiako lehen hackeoa da.

"Le Faux Soir" Marie Istasen "Le faux Soir, 9 novembre 1943" liburuan oinarrituta dago. Aktoreen artean, Arieh Worthalter, Mélanie Thierry, Karim Leklou, Mara Taquin, Bouli Lanners, Julien Frison eta François Damiens daude, besteak beste.

Roskam, Donostiako Zinemaldira bueltan

Michaël R. Roskam 1972an jaio zen Sint-Truidenen, eta kazetari gisa lan egin zuen "De Morgen" egunkari neerlandatarrean, bere ibilbide zinematografikoari ekin aurretik. Hainbat film labur zuzendu ondoren, "Rundskop" (2011) filmarekin egin zuen debuta film luzean. Film hori nazioarteko film onenaren Oscar sarirako izendatu zuten, Berlingo Zinemaldiko Panorama sailetik igaro ondoren.

2014an, "The Drop" aurkeztu zuen Sail Ofizialean, Tom Hardy, Noomi Rapace eta James Gandolfini protagonista zituela. Filmak gidoi onenaren Epaimahaiaren Saria jaso zuen.

Roskamek "Le Fidèle/Racer and the Jailbird" (2017) ere zuzendu zuen, Belgika Oscarretan ordezkatzeko hautatua, eta "Black Bird (Deabruarekin giltzapetuta)" minisailaren lehen hiru ataletako buru izan zen. Taron Egerton da protagonista, eta Emmy eta Urrezko Globoetarako izendapenak jaso ditu.

Zinemaldia Zinema Donostia

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