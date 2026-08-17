Hayden Panettiere aktorea hil da, 'Scream' eta 'Heroes'-eko protagonista, 36 urte zituela
Aktorearen ordezkariak baieztatu du albistea, baina oraingoz ez dute jakinarazi zergatik hil den.
Hayden Panettiere emakumezko aktore, modelo eta abeslari estatubatuarra hil da igande honetan, 36 urte zituela, haren ordezkariak Estatu Batuetako ABC News telebista kateari jakinarazi dionez. Scream beldurrezko pelikulen saga arrakastatsuan eta "Heroes" edo "Nashville" bezalako telesailetan egindako lanagatik da, batez ere, ezaguna.
"Tristura handiz jakinarazten dugu gure Hayden maitea hil dela", adierazi du haren aita Skip Panettierek ohar batean.
Heriotzaren zergatiak ez ditu argitu eta halaber pribatutasuna eskatu du familiarentzat.
Bost urte zituela hasi zen telebistan lanean, "Sólo se vive una vez" eta "Guiding Light" telesailetan, eta gerora ibilbide luzea egin du telebistan eta zineman. "Heroes" telesailean eta "Nashville" musikalean egindako lanagatik da ezaguna, Claire Benneten eta Juliette Barnesen paperean, hurrenez hurren. Gainera, "Nashville" telesailagatik Urrezko Globoetarako izendatu zuten bi aldiz.
Zinema munduan, berriz, Scream filmagatik da ezaguna.
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