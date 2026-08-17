HERIOTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hayden Panettiere aktorea hil da, 'Scream' eta 'Heroes'-eko protagonista, 36 urte zituela

Aktorearen ordezkariak baieztatu du albistea, baina oraingoz ez dute jakinarazi zergatik hil den.

Muere Hayden Panettiere, actriz de Héroes y Scream
Hayden Panettiere aktorea, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hayden Panettiere emakumezko aktore, modelo eta abeslari estatubatuarra hil da igande honetan, 36 urte zituela, haren ordezkariak Estatu Batuetako ABC News telebista kateari jakinarazi dionez. Scream beldurrezko pelikulen saga arrakastatsuan eta "Heroes" edo "Nashville" bezalako telesailetan egindako lanagatik da, batez ere, ezaguna.

"Tristura handiz jakinarazten dugu gure Hayden maitea hil dela", adierazi du haren aita Skip Panettierek ohar batean. 

Heriotzaren zergatiak ez ditu argitu eta halaber pribatutasuna eskatu du familiarentzat. 

Bost urte zituela hasi zen telebistan lanean, "Sólo se vive una vez" eta "Guiding Light" telesailetan, eta gerora ibilbide luzea egin du telebistan eta zineman. "Heroes" telesailean eta "Nashville" musikalean egindako lanagatik da ezaguna,  Claire Benneten eta Juliette Barnesen paperean, hurrenez hurren. Gainera, "Nashville" telesailagatik Urrezko Globoetarako izendatu zuten bi aldiz. 

Zinema munduan, berriz, Scream filmagatik da ezaguna.

Ameriketako Estatu Batuak Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X