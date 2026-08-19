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Fatih Akinen "Ghost Song" filmak Zinemaldiko Sail Ofiziala inauguratuko du

Zuzendari alemaniarraren film berriaren mundu mailako estreinaldiak irekiko du irailaren 18an Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko Sail Ofiziala. Inaugurazio ekitaldiaren ondoren, Kursaal Auditorioan proiektatuko da filma, eta Akinek Urrezko Maskorra lortzeko lehian parte hartuko duen lehen aldia izango da.

"Ghost Song" lanaren irudia. Argazkia: Zinemaldia

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EITB

Azken eguneratzea

'Geister/Ghost Song' filmak, Fatih Akinek zuzendua, mundu mailako estreinaldia egingo du irailaren 18an Donostian, Kursaal Auditorioan, Zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiaren ondoren. Zinemagile alemaniarraren lehen aldia izango da Urrezko Maskorra lortzeko lehian.

Horrela, Donostia Zinemaldiak bere Sail Ofizialaren osaketa 17 film luzerekin itxi du: Urrezko Maskorra lortzeko lehian Mike Leigh, Pablo Larrain, Jesse Eisenberg eta Nicole Garcia bezalako zinemagileak izango dira

Mariam Dawoud eta Eren M. Güvercin dira filmeko protagonistak, eta Farasha eta Faris antzezten dituzte, graduazio festa batean elkar ezagutu eta lehen begiratuan maitemintzen diren bi gazte. Gau horretan bertan, Farasha bat-batean hil, baina bien arteko maitasun istorioak bi mundutan jarraitzen du, Farisekin bere ametsen bidez elkartzeko modua aurkitzen duenean.

Estreinaldi honekin, Fatih Akin lehen aldiz lehiatuko da Donostia Zinemaldiko Urrezko Maskorra lortzeko. Zinemagile alemaniarrak nazioarteko ospea lortu zuen 'Gegen die Wand/Duvara Karşı' filmarekin. Film horrekin Berlingo Zinemaldian Urrezko Hartza irabazi zuen 2004an.

Ibilbide oparoa jaialdi handietan

Akinek ibilbide luzea egin du zuzendari, gidoilari, ekoizle eta aktore gisa, eta nazioarteko jaialdi nagusietan parte hartu du. Cannesen gidoi onenaren saria jaso zuen 2007an 'Al otro lado' filmarengatik, eta 'Soul Kitchen' filmak Veneziako Zinemaldian Epaimahaiaren Sari Berezia eman zion 2009an.

Ondorengo lanen artean, 'El padre', 2014an Venezian lehiara estreinatua, eta 'En la sombra', 2017ko filma, Diane Krugerrentzat Canneseko emakumezko aktore onenaren saria ekarri zuena eta atzerriko film onenaren Urrezko Globoa lortu zuena.

2019an Berlinalen estreinatutako 'El monstruo de St. Pauli', 2022an Alemanian milioi bat ikusle baino gehiago izan zituen 'Oro puro' eta 2025ean Canneseko Zinemaldian aurkeztutako 'La isla de Amrum' ere zuzendu ditu.

17 film lehiatuko dira Urrezko Maskorra lortzeko

'Ghost Song' filmarekin, Zinemaldiak Urrezko Maskorra eta 74. edizio honetako palmares ofizialeko gainerako sariak lortzeko lehiatuko diren 17 film luzeren zerrenda osatuko du.

Sail Ofizialean, Roberto Bueso, Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Amanda Kernell, Pablo Larrain, Mike Leigh, Gabriel Martins, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat, Javier Ruiz Caldera eta Yeere im Ustaoque luren film berriak izango dira, baita Ah Biao, Maha Harada eta Tony Vahlen debutak ere.

Zinemaldia Zinema Donostia

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