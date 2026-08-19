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"Ghost Song", de Fatih Akin, inaugurará la Sección Oficial del Zinemaldia

El estreno mundial de la nueva película del director alemán abrirá el 18 de septiembre la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de cine de San Sebastián. El filme se proyectará en el Auditorio Kursaal después de la ceremonia inaugural y será la primera participación de Akin en la competición por la Concha de Oro.
Fotografma de "Ghost Song". Foto: Zinemaldia
Euskaraz irakurri: Fatih Akinen "Ghost Song" filmak Zinemaldiko Sail Ofiziala inauguratuko du
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EITB

Última actualización

'Geister / Ghost Song', dirigida por Fatih Akin, se estrenará mundialmente el 18 de septiembre en Donostia, en el Auditorio Kursaal, después de la ceremonia de inauguración del Festival de San Sebastián. La película será la primera participación del cineasta alemán en la competición por la Concha de Oro.

El Festival de San Sebastián ha cerrado así la composición de su Sección Oficial con 17 largometrajes a concurso, una selección que reunirá en la competición por la Concha de Oro a cineastas como Mike Leigh, Pablo Larraín, Jesse Eisenberg y Nicole Garcia. La sección se desarrollará durante la 74 edición del Zinemaldia, que se celebrará en septiembre en la capital guipuzcoana.

La película está protagonizada por Mariam Dawoud y Eren M. Güvercin, que interpretan a Farasha y Faris, dos jóvenes que se conocen durante una fiesta de graduación y se enamoran a primera vista. Esa misma noche, Farasha muere de forma repentina, pero la historia de amor entre ambos continúa en dos mundos cuando ella encuentra la manera de reunirse con Faris a través de sus sueños.

Con este estreno, Fatih Akin competirá por primera vez por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. El cineasta alemán alcanzó reconocimiento internacional con 'Contra la pared', película con la que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín en 2004.

Una trayectoria reconocida en los grandes festivales

Akin ha desarrollado una trayectoria como director, guionista, productor y actor y ha participado en los principales festivales internacionales. En Cannes obtuvo el premio al mejor guion por 'Al otro lado' en 2007, mientras que 'Soul Kitchen' le valió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia en 2009.

Entre sus trabajos posteriores figuran 'El padre', estrenada a competición en Venecia en 2014, y 'En la sombra', película de 2017 que supuso para Diane Kruger el premio a la mejor actriz en Cannes y consiguió el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera.

También ha dirigido 'El monstruo de St. Pauli', estrenada en la Berlinale en 2019; 'Oro puro', que superó el millón de espectadores en Alemania en 2022, y 'La isla de Amrum', presentada en el Festival de Cannes en 2025.

17 películas competirán por la Concha de Oro

Con la incorporación de 'Ghost Song', el Zinemaldia completa la relación de 17 largometrajes que competirán por la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés oficial de esta 74 edición.

La Sección Oficial a concurso incluye las nuevas películas de Roberto Bueso, Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Amanda Kernell, Pablo Larraín, Mike Leigh, Gabriel Martins, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat, Javier Ruiz Caldera y Yeşim Ustaoğlu, además de los debuts de Ah Biao, Maha Harada y Tony Vahl.

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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