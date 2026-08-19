"Ghost Song", de Fatih Akin, inaugurará la Sección Oficial del Zinemaldia

'Geister / Ghost Song', dirigida por Fatih Akin, se estrenará mundialmente el 18 de septiembre en Donostia, en el Auditorio Kursaal, después de la ceremonia de inauguración del Festival de San Sebastián. La película será la primera participación del cineasta alemán en la competición por la Concha de Oro.

El Festival de San Sebastián ha cerrado así la composición de su Sección Oficial con 17 largometrajes a concurso, una selección que reunirá en la competición por la Concha de Oro a cineastas como Mike Leigh, Pablo Larraín, Jesse Eisenberg y Nicole Garcia. La sección se desarrollará durante la 74 edición del Zinemaldia, que se celebrará en septiembre en la capital guipuzcoana.

La película está protagonizada por Mariam Dawoud y Eren M. Güvercin, que interpretan a Farasha y Faris, dos jóvenes que se conocen durante una fiesta de graduación y se enamoran a primera vista. Esa misma noche, Farasha muere de forma repentina, pero la historia de amor entre ambos continúa en dos mundos cuando ella encuentra la manera de reunirse con Faris a través de sus sueños.

Con este estreno, Fatih Akin competirá por primera vez por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. El cineasta alemán alcanzó reconocimiento internacional con 'Contra la pared', película con la que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín en 2004.