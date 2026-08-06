El barco Targaryen de "House of the Dragon" podrá visitarse en San Sebastián y Bilbao

Con motivo del estreno de la tercera temporada de la popular serie “House of the Dragon”, HBO Max ha lanzado una curiosa campaña en los puertos de Euskal Herria. A partir del 7 de agosto se podrá visitar un barco Targaryen en San Sebastián y Bilbao de forma gratuita.

Los organizadores de la iniciativa han explicado que se trata de "una experiencia inmersiva que sumergirá a los fans de la serie en el universo de Poniente". Tras salir el 5 de agosto de Bermeo, llegará al puerto donostiarra el día 7, coincidiendo con la Aste Nagusia.

Durante dos días, se podrá explorar la nave y adentrarse en el imaginario de la Casa de los Targaryen, en horario de mañana (de 11:00 a 14:00) y de tarde (de 17:00 a 21:00). El domingo, 9 de agosto, abrirá solo por la mañana. La visita es gratuita, y las entradas se adquirirán en el propio puerto hasta completar aforo. Las visitas se harán en grupos de 25 personas.

Después de San Sebastián, esta singular embarcación volverá a Bizkaia para atracar en el Museo Marítimo de Bilbao. Habrá tres días (del 10 al 13 de agosto) para disfrutar de la exposición en la capital bizkaína, en el mismo horario antes mencionado.