ZINEMALDIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Brad Pit desata la locura a su llegada a San Sebastián

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Brad Pitt ya se encuentra en San Sebastián con motivo de la celebración del Festival de Cine. El actor ha llegado al emblemático Hotel María Cristina, donde se aloja durante su estancia en la ciudad, para participar en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de esta edición. El intérprete regresa al festival para presentar 'Heart of the Beast' ('En el corazón de la bestia'), la nueva película dirigida por David Ayer.

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X