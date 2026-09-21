Brad Pit desata la locura a su llegada a San Sebastián

Brad Pitt ya se encuentra en San Sebastián con motivo de la celebración del Festival de Cine. El actor ha llegado al emblemático Hotel María Cristina, donde se aloja durante su estancia en la ciudad, para participar en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de esta edición. El intérprete regresa al festival para presentar 'Heart of the Beast' ('En el corazón de la bestia'), la nueva película dirigida por David Ayer.