Zinemaldia se mueve al son de Naomi Watts en su segunda jornada
En un día en que Euskadiko Orkestra ofrecerá su tradicional concierto en el Velódromo, la actriz británica recibirá el premio Donostia a las 22:15 horas en el Kursaal.
La actriz británica Naomi Watts llegó ayer, viernes, a San Sebastián, pero este sábado concentrará todas las miradas en torno a su figura. Hoy, la protagonista de Mulholland Drive, clásico de David Lynch, recibirá el premio Donostia.
Watts recogerá el galardón honorífico del festival de manos del cineasta catalán JA Bayona, quien la dirigiera ya en la película Lo imposible.
La actriz llega a San Sebastián a presentar la película The Housewife, primer largometraje de Ben Shirinian. El filme cuenta la historia de un joven periodista que descubre que un supuesto antiguo nazi vive oculto en Nueva York y entabla amistad con la adorable esposa del principal sospechoso.
74ª edición
Naomi Watts recibirá el premio Donostia del Zinemaldia
Watts se une en la nómina de premiados por la 74ª edición del festival al director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog, quien recibirá el premio honorífico durante la gala de inauguración. No habrá más premios Donostia en esta edición.
La segunda jornada de Zinemaldia ofrecerá también la entrega de otros dos premios. Patricia López Arnaiz recibirá el premio Gure Zinema, y también se otorgará a Carmen Machi el premio Nacional español de Cinematografía.
Por su parte, en la Sección Oficial se estrenará la película 5 minutos más, del director catalán Javier Ruiz Caldera, y llegarán al apartado Zinemira, dedicado al cine vasco, el documental Itzalak argitzen y Simulacro, película de Nitya López Saitua.
Euskadiko Orkestra combinará la música y el cine en el Velódromo a partir de las 18:00 horas. Dirigida por Juan José Ocón y acompañada del Orfeón Donostiarra y el tenor Andoni Barañano, interpretará una selección de piezas de Carmelo Bernaola (Verano azul, Tormento, La clave…), además de música de las películas Sacamantecas y Winnipeg, el barco de la Esperanza.