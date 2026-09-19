La actriz británica Naomi Watts llegó ayer, viernes, a San Sebastián, pero este sábado concentrará todas las miradas en torno a su figura. Hoy, la protagonista de Mulholland Drive, clásico de David Lynch, recibirá el premio Donostia.

Watts recogerá el galardón honorífico del festival de manos del cineasta catalán JA Bayona, quien la dirigiera ya en la película Lo imposible.

La actriz llega a San Sebastián a presentar la película The Housewife, primer largometraje de Ben Shirinian. El filme cuenta la historia de un joven periodista que descubre que un supuesto antiguo nazi vive oculto en Nueva York y entabla amistad con la adorable esposa del principal sospechoso.