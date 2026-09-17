Fesival de San Sebastián
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Rebordinos, ante su última edición: "Llevo 30 años en el festival, y me sale por todos los poros de mi piel"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiako Zinemaldiko zuzendari José Luis Rebordinosi elkarrizketa, zuzendari gisa azken edizioa egin aurretik

EITB

Última actualización

José Luis Rebordinos se despide del Zinemaldia tras un mandato en que el festival ha dado un salto cualitativo en industria, se ha expandido durante el año y ha comenzado a conservar su archivo. Además, el cine vasco también se ha ganado un espacio importante en la competición. El director ha preparado esta edición como una más, pero reconoce que la emoción aparecerá durante el festival.

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X