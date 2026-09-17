José Luis Rebordinos se despide del Zinemaldia tras un mandato en que el festival ha dado un salto cualitativo en industria, se ha expandido durante el año y ha comenzado a conservar su archivo. Además, el cine vasco también se ha ganado un espacio importante en la competición. El director ha preparado esta edición como una más, pero reconoce que la emoción aparecerá durante el festival.