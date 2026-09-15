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Catherine Zeta-Jones vuelve a Bilbao el 29 de septiembre para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína

En Euskal Herria, el rodaje tuvo como escenarios destacados como Bilbao, Getxo y las Bardenas Reales, además de estrenar las instalaciones del nuevo plató de EITB.
catherine zeta jones EFE
Catherine Zeta-Jones. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

La actriz británica Catherine Zeta-Jones volverá a Bilbao para presentar la serie 'Kill Jackie', que protagoniza y que fue rodada en parte en la capital vizcaína.

El nuevo 'thriller' de venganza, cuyo estreno está anunciado el 2 de octubre en HBO Max, se presentará el próximo 29 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao con la presencia de la actriz y autoridades locales.

Según ha informado la organización este martes, el acto contará también con la presencia de los miembros del reparto Óscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Christine Adams y Julian Rhind Tutt.

En Euskal Herria, el rodaje tuvo como escenarios destacados como Bilbao, Getxo y las Bardenas Reales, además de estrenar las instalaciones del nuevo plató de EITB

La serie se podrá ver en EITB en 2027.

 

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