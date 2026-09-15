Catherine Zeta-Jones vuelve a Bilbao el 29 de septiembre para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína
La actriz británica Catherine Zeta-Jones volverá a Bilbao para presentar la serie 'Kill Jackie', que protagoniza y que fue rodada en parte en la capital vizcaína.
El nuevo 'thriller' de venganza, cuyo estreno está anunciado el 2 de octubre en HBO Max, se presentará el próximo 29 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao con la presencia de la actriz y autoridades locales.
Según ha informado la organización este martes, el acto contará también con la presencia de los miembros del reparto Óscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Christine Adams y Julian Rhind Tutt.
En Euskal Herria, el rodaje tuvo como escenarios destacados como Bilbao, Getxo y las Bardenas Reales, además de estrenar las instalaciones del nuevo plató de EITB.
La serie se podrá ver en EITB en 2027.
Te puede interesar
La película vasca 'Salitre' de Norma Vila inaugurará la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián
Salitre, filme protagonizado por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es el primer largometraje dirigido por Norma Vila (Bilbao, 1983). Además, la artista Samantha Hudson ofrecerá un concierto en la Casa de Cultura Intxaurrondo el 29 de octubre.
El cine vasco celebrará su gala el 22 de septiembre en el Zinemaldia, de la mano de EITB
Las actrices Miren Gaztañaga y Ane Gabarain presentarán la gala que se celebrará en el teatro Victoria Eugenia. El actor José Ramón Soroiz recibirá el Premio Zinemira, y el guionista y director Alberto Gastesi será galardonado con el premio Egile Berriak de EITB.
El Zinemaldia agota las entradas para algunas de sus sesiones en apenas una hora
Las películas Sacamantecas y La bola negra, entre otras, ya no tienen localidades disponibles
Ya están a la venta las entradas del Zinemaldia
A las 09:00 de la mañana se ha abierto la venta tanto online como en taquilla. Como en ediciones anteriores, será una venta escalonada, es decir, hoy sólo se pueden adquirir entradas para los tres primeros días.
Presentamos el cartel de la película "Azken agurra"
La nueva película de Koldo Almandoz se estrenará fuera de competición en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. El tercer largometraje de Koldo Almandoz, un “dramedia existencialista”, cuenta con la participación de EITB.
'Naza', el documental sobre la aniquilación de Gaza que ha sobrecogido a la Mostra de Venecia
El documental, que denuncia la masacre de la población palestina en Gaza, ha recibido este jueves una ovación cerrada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta, de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recoge testimonios de agentes israelíes sobre la estrategia militar y tecnológica seguida para arrasar el enclave palestino y asesinar a su población. El filme se proyectará en el Zinemaldia de Donostia de este año, dentro de su sección Perlak.
Patricia López Arnaiz recibirá el premio Gure Zinema en el Zinemaldia
La actriz alavesa recibirá el 19 de septiembre el premio de la plataforma de agentes cinematográficos de Euskal Herria gracias a “una trayectoria que en los últimos años la ha situado entre las actrices más destacadas del panorama cinematográfico".
Tráiler de la película "Salitre"
El primer largometraje de la bilbaína Norma Vila, "un viaje íntimo y sensorial hacia el lado oscuro de la maternidad", se estrenará en octubre en el festival de cine de Sitges. Haizea Carneros y Nagore Aranburu protagonizan el thriller psicológico en el que participa EITB.
Orlando Bloom, Marion Cotillard y Jeremy Irons visitarán el Zinemaldia
Además de los premios Donostia Wener Herzog y Naomi Watts, llegarán a San Sebastián Brad Pitt, Noemie Merlant, Penélope Cruz, Martin McDonagh, Cristian Mungiu, Paweł Pawlikowski e Ira Sachs, que presidirá el jurado oficial.