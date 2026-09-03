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Tráiler de "Kill Jackie", la nueva serie de Catherine Zeta-Jones grabada en Bizkaia y en un plató de EITB

Se estrena el tráiler de la nueva serie, cuyo rodaje tuvo lugar esta primavera en el nuevo plató de EITB y en enclaves vascos como Bilbao, Getxo y Bardenas Reales.

Euskaraz irakurri: Kill Jackie 'telesailaren trailerra Bizkaian

EITB

Última actualización

Hoy se ha lanzado el primer tráiler oficial de "Kill Jackie", la serie de ocho capítulos protagonizada por Catherine Zeta-Jones y basada en una novela del escritor Nick Harkaway.

El rodaje arrancó la pasada primavera tras haber fijado Bizkaia como una de sus sedes principales junto a localizaciones internacionales como Lisboa, Londres y Swansea.

En Euskal Herria, el rodaje tenido como escenarios destacados como Bilbao, Getxo y las Bardenas Reales, además de estrenar las instalaciones del nuevo plató de EITB

Vídeo: Catherine Zeta-Jones estrena el nuevo plató de EITB en Bilbao
Cine Televisión Pública Bizkaia Bilbao Cultura

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