Hoy se ha lanzado el primer tráiler oficial de "Kill Jackie", la serie de ocho capítulos protagonizada por Catherine Zeta-Jones y basada en una novela del escritor Nick Harkaway.

El rodaje arrancó la pasada primavera tras haber fijado Bizkaia como una de sus sedes principales junto a localizaciones internacionales como Lisboa, Londres y Swansea.

En Euskal Herria, el rodaje tenido como escenarios destacados como Bilbao, Getxo y las Bardenas Reales, además de estrenar las instalaciones del nuevo plató de EITB.