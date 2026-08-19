Euskal Museoa Bilbao será de entrada gratuita del 22 al 30 de agosto con motivo de Aste Nagusia
Las personas visitantes podrán recorrer la exposición semipermanente, descubrir la propuesta contemporánea 'Uhinak' de Ra Asensi, y disfrutar de la tradicional muestra 'Gigantes de Bilbao', cuyos protagonistas saldrán cada mañana en kalejira por el Casco Viejo.
El Museo Vasco de Bilbao - Euskal Museoa Bilbao tendrá entrada gratuita del 22 al 30 de agosto con motivo de la celebración de Aste Nagusia. Los visitantes podrán visitar el museo y contemplar dos exposiciones: la tradicional muestra Gigantes de Bilbao que alberga todos los años por fiestas y Uhinak, de la artista Ra Asensi.
En un comunicado, el museo bilbaíno ha informado que el espacio permanecerá abierto de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas, salvo el viernes 28 y el domingo, en que solo abrirá de 10:00 a 14:00 horas.
Según han explicado, con esta decisión, "se suma a la celebración de la Aste Nagusia", ofreciendo entrada gratuita para todo el público del 22 al 30 de agosto, periodo en el que "invita a bilbaínas, bilbaínos y visitantes a descubrir su renovada propuesta museográfica y disfrutar de una programación expositiva que reúne tradición y contemporaneidad".
Además de recorrer la exposición semipermanente, que acerca al público a la historia, el patrimonio y la cultura vasca, las personas visitantes podrán conocer dos exposiciones temporales que conviven este verano en el Museo.
La primera de ellas es Uhinak de la artista Ra Asensi, instalada en el espacio Kukula, donde la creadora propone una reinterpretación contemporánea de la colección de Euskal Museoa Bilbao a través de una instalación escultórica que reflexiona sobre la memoria, el patrimonio y las voces de las mujeres vinculadas a la tradición alfarera vasca.
Gigantes de Bilbao
La otra muestra está ubicada en el claustro y se trata de la exhibición Gigantes de Bilbao dedicada a mostrar una de las tradiciones más populares de la villa.
La muestra adquiere, según han destacado desde el museo, "un carácter muy especial" durante la Aste Nagusia, ya que cada mañana los Gigantes saldrán desde Euskal Museoa Bilbao para recorrer las calles del Casco Viejo en su tradicional kalejira.
Tras su recorrido, los gigantes regresarán al claustro del Museo, donde quedarán instalados y podrán volver a contemplarse durante el resto de la jornada. Esta muestra se completa, si el público lo desea, con otra generación de gigantes que se encuentra en el Yacimiento de San Francisco de Bilbao (C/ Conde Mirasol,2).
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