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La película vasca 'Salitre' de Norma Vila inaugurará la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

Salitre, filme protagonizado por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es el primer largometraje dirigido por Norma Vila (Bilbao, 1983). Además, la artista Samantha Hudson ofrecerá un concierto en la Casa de Cultura Intxaurrondo el 29 de octubre.
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18:00 - 20:00
Imagen de la película 'Salitre'
Euskaraz irakurri: Norma Vilaren 'Salitre' euskal filmak emango dio hasiera Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 37. Asteari

EITB

Última actualización

La producción vasca Salitre, dirigida por Norma Vila, inaugurará la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror, que se celebra del 30 de octubre al 6 de noviembre en los teatros Principal, Victoria Eugenia y otros escenarios de la ciudad. La artista Samantha Hudson ofrecerá un concierto en la Casa de Cultura Intxaurrondo el 29 de octubre.

Salitre, filme protagonizado por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es el primer largometraje dirigido por Norma Vila (Bilbao, 1983), responsable de los premiados cortos Jules D. (2016) y El fin de todas las cosas (2019).

En sus propias palabras esta película es "un viaje íntimo y sensorial hacia el lado oscuro de la maternidad, articulado desde el terror psicológico y el horror corporal como lenguajes emocionales". La película nace de una inquietud sobre "la imposibilidad de aceptar que el amor también implica dejar marchar", explica, y se acerca "al síndrome del nido vacío desde ese lugar incómodo, lejos de la melancolía, como una experiencia límite en la que el miedo a la pérdida lo contamina todo".

La película cuenta la historia de Maite, una mujer que vive entregada a su hija Nerea y su negocio de mariscos, un vivero natural excavado al borde del acantilado sobre el que se erige la casa donde ambas residen. Su rutina, austera y metódica, se tambalea cuando Nerea anuncia su intención de mudarse a Barcelona para estudiar arte.

 

Concierto

Además, según han informado los organizadores de la Semana en un comunicado, Samantha Hudson, imagen del cartel de esta edición ofrecerá el 29 de octubre a las 20:00 horas su primer concierto en San Sebastián en la Casa de Cultura de Intxaurrondo acompañada por el DJ La Diega. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 16 de septiembre a las 11:30 horas en las taquillas y web de DK por 18 euros (15 euros anticipada).

 

Cultura Cine Donostia-San Sebastián

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