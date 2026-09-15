La película vasca 'Salitre' de Norma Vila inaugurará la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián
La producción vasca Salitre, dirigida por Norma Vila, inaugurará la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror, que se celebra del 30 de octubre al 6 de noviembre en los teatros Principal, Victoria Eugenia y otros escenarios de la ciudad. La artista Samantha Hudson ofrecerá un concierto en la Casa de Cultura Intxaurrondo el 29 de octubre.
Salitre, filme protagonizado por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es el primer largometraje dirigido por Norma Vila (Bilbao, 1983), responsable de los premiados cortos Jules D. (2016) y El fin de todas las cosas (2019).
En sus propias palabras esta película es "un viaje íntimo y sensorial hacia el lado oscuro de la maternidad, articulado desde el terror psicológico y el horror corporal como lenguajes emocionales". La película nace de una inquietud sobre "la imposibilidad de aceptar que el amor también implica dejar marchar", explica, y se acerca "al síndrome del nido vacío desde ese lugar incómodo, lejos de la melancolía, como una experiencia límite en la que el miedo a la pérdida lo contamina todo".
La película cuenta la historia de Maite, una mujer que vive entregada a su hija Nerea y su negocio de mariscos, un vivero natural excavado al borde del acantilado sobre el que se erige la casa donde ambas residen. Su rutina, austera y metódica, se tambalea cuando Nerea anuncia su intención de mudarse a Barcelona para estudiar arte.
Concierto
Además, según han informado los organizadores de la Semana en un comunicado, Samantha Hudson, imagen del cartel de esta edición ofrecerá el 29 de octubre a las 20:00 horas su primer concierto en San Sebastián en la Casa de Cultura de Intxaurrondo acompañada por el DJ La Diega. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 16 de septiembre a las 11:30 horas en las taquillas y web de DK por 18 euros (15 euros anticipada).
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Tráiler de la película "Salitre"
El primer largometraje de la bilbaína Norma Vila, "un viaje íntimo y sensorial hacia el lado oscuro de la maternidad", se estrenará en octubre en el festival de cine de Sitges. Haizea Carneros y Nagore Aranburu protagonizan el thriller psicológico en el que participa EITB.
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La película vasca Salitre, dirigida por Norma Vila y protagonizada por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo visceral a la pérdida. La película cuenta con la participación de EITB.