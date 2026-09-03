Primeras imágenes de “Salitre”, un thriller psicológico que examina el síndrome del nido vacío
La película vasca Salitre, dirigida por Norma Vila y protagonizada por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo visceral a la pérdida.
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Pese a que hace 50 años la película El desencanto estuvo seleccionada para competir en la Sección Oficial del Zinemaldia, la muerte a manos de la Guardia Civil del joven Josu Zabaleta en Hondarribia hizo que el equipo de la cinta abandonara el festival como protesta. Este año, este trabajo abrirá el ciclo Klasikoak. Asimismo, hoy se ha inaugurado una exposición con documentos inéditos que ilustran toda esta historia.
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El impacto de la guerra y la crisis climática saltarán a la pantalla del festival italiano, en cuya Sección Oficial participan el director de “Trainspotting”, Nani Moretti con una coproducción vasca, Hirokazu Koreeda, Florian Zeller, Werner Herzog y solo dos mujeres en 21 películas, la danesa-egipcia May el-Toukhy y la israelí Rachel Szor.
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