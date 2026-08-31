'Seis meses en el edificio rosa con azul' gana el premio Sebastiane Latino

El largometraje 'Seis meses en el edificio rosa con azul' se ha alzado con el Premio Sebastiane Latino que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco, “al largometraje latinoamericano que mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores LGBTIAQ+”.

El jurado ha otorgado el galardón a este filme al considerar que el guionista y director, Bruno Santamaria Razo, "nos invita mediante un baile de recuerdos, tanto documentales como ficcionados, a su autobiográfico 'coming of age', donde los estigmas del VIH que creemos del pasado son las cicatrices de nuestro presente".



La película de Santamaria Razo, que se ha impuesto a las otras cuatro finalistas -'La virgen silenciosa', de Xavi Sala; 'Nem Toda Historia de Amor Acaba em Morte', de Bruno Costa; 'Bowels of Hell', de Gustavo Vinagre y Gurcius Gewdner; y 'A Paixão Segundo G.H.B.', de Gustavo Vinagre y Vinicius Couto-, está ambientada en los años 90 en México y se centra en un niño de 11 años que descubre su deseo por su mejor amigo, mientras lidia con la enfermedad de su padre, diagnosticado de VIH.



Además, la película ganadora del Premio Sebastiane Latino del año pasado, “La misteriosa mirada del flamenco”, se proyectará en distintas localidades de Gipuzkoa durante el primer fin de semana del Festival de San Sebastián.

El Festival de San Sebastián acogerá, además, la entrega del XXVII Premio Sebastiane, cuyo jurado lo componen la directora y productora Leire Apellaniz y la actriz, directora y guionista Abril Zamora.

Dicho reconocimiento, que concede Gehitu a la película que mejor refleja los valores o realidades de las personas LGBTIQA+ de entre todas las secciones del Festival, contará en esta edición con 24 candidaturas.