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Estreno en el Zinemaldia de "Subijana, más allá de un bigote", un viaje íntimo a la vida y los fogones del maestro culinario

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18:00 - 20:00
Estreno en el Zinemaldi de "Subijana, más allá de un bigote"
Euskaraz irakurri: Zinemaldiak "Subijana, más allá de un bigote" estreinatuko du, sukaldaritzako maisuaren bizitzara eta suetara hurbiltzeko lana

EITB

Última actualización

El nuevo trabajo de no ficción de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta se presenta en el Festival de San Sebastián dentro de la sección Culinary Zinema. Bajo el título Subijana, más allá de un bigote, y con la participación de EITB, la película ofrece un retrato personal y cercano del chef guipuzcoano Pedro Subijana, uno de los máximos impulsores de la Nueva Cocina Vasca. Asimismo, el documental será candidato al Premio Irizar al Cine Vasco durante el certamen.

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Cine

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