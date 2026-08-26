El nuevo trabajo de no ficción de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta se presenta en el Festival de San Sebastián dentro de la sección Culinary Zinema. Bajo el título Subijana, más allá de un bigote, y con la participación de EITB, la película ofrece un retrato personal y cercano del chef guipuzcoano Pedro Subijana, uno de los máximos impulsores de la Nueva Cocina Vasca. Asimismo, el documental será candidato al Premio Irizar al Cine Vasco durante el certamen.