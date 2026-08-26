Estreno en el Zinemaldia de "Subijana, más allá de un bigote", un viaje íntimo a la vida y los fogones del maestro culinario
El nuevo trabajo de no ficción de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta se presenta en el Festival de San Sebastián dentro de la sección Culinary Zinema. Bajo el título Subijana, más allá de un bigote, y con la participación de EITB, la película ofrece un retrato personal y cercano del chef guipuzcoano Pedro Subijana, uno de los máximos impulsores de la Nueva Cocina Vasca. Asimismo, el documental será candidato al Premio Irizar al Cine Vasco durante el certamen.
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Culinary Zinema servirá cuatro estrenos mundiales y un viaje por las cocinas andalusí, mallorquina o japonesa
Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta este viernes, 28 de agosto, a las 10:00 horas través de los medios habituales.
Ricardo Darín, protagonista del cartel de la 74ª edición del Zinemaldia, volverá a visitar San Sebastián
La inclusión del filme ‘Lo dejamos acá’, protagonizada por Darín, es un homenaje al actor argentino, que recibió el Premio Donostia en 2017.
Brad Pitt volverá a visitar San Sebastián en la 74ª edición del Zinemaldia
El actor estadounidense visitará la capital gipuzkoana con la película ‘Heart of the Beast’, que se proyectará en la Sección Oficial fuera de concurso.
100 años de la muerte de Rodolfo Valentino, la primera gran estrella de Hollywood
Se cumplen 100 años de la muerte de Rodolfo Valentino, considerado la primera gran estrella de Hollywood y conocido como el Latin Lover del cine mudo. Murió con tan solo 31 años y su muerte desató una locura sin precedentes: más de 100 000 personas acudieron a su funeral y la prensa llegó a hablar incluso de suicidios entre algunas de sus admiradoras.
Un total de 21 títulos optarán al Premio Zabaltegi-Tabakalera del 74º Zinemaldia
'Pedro en el país' de María Alché y Benjamín Naishtat inaugurarán la seccción y 'Jaleos' de Isaki Lacuesta la clausurará. 13 largometrajes, siete cortometrajes y un mediometraje optarán por el premio. La sección incluirá también, fuera de concurso, una performance audiovisual de la mano de la cineasta y escritora Albertina Carri.
Michaël R. Roskam pondrá el broche al Zinemaldia con 'Le Faux Soir'
La película, que reconstruye una operación de la Resistencia belga durante la II Guerra Mundial, se proyectará fuera de concurso el 26 de septiembre en el Kursaal, tras el anuncio del palmarés
"Ghost Song", de Fatih Akin, inaugurará la Sección Oficial del Zinemaldia
El estreno mundial de la nueva película del director alemán abrirá el 18 de septiembre la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de cine de San Sebastián. El filme se proyectará en el Auditorio Kursaal después de la ceremonia inaugural y será la primera participación de Akin en la competición por la Concha de Oro.
Las nuevas películas de Los Javis, Araújo, Dhont o Hamaguchi competirán en la sección Perlak del Zinemaldia
Un total de 16 largometrajes se proyectarán en la sección Perlak y, todas salvo 'Juste une illusion', de Olivier Nakache y Eric Toledano, lucharán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián.
Ya a la venta las entradas para las sesiones del Zinemaldia en el Velódromo
El velódromo donostiarra acogerá los estrenos mundiales de 'Karateka' y 'Muguruza FM 40 Tour', además del primer capítulo de una nueva temporada de 'Go!azen'.