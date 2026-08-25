Ricardo Darín, protagonista del cartel de la 74ª edición del Zinemaldia, volverá a visitar San Sebastián

El Festival de San Sebastián proyectará Lo dejamos acá (Therapy Done Right), la nueva película del director argentino Hernán Goldfrid, que cuenta entre sus protagonistas con Ricardo Darín, imagen del cartel de la 74ª edición del Festival, y con Diego Peretti.

La película se estrenará a nivel mundial en la sección Otras Actividades del Festival, antes de llegar a Netflix el 16 de octubre, y su inclusión en el programa representa un homenaje al actor argentino, que recibió el Premio Donostia en 2017. De este modo, Darín volverá a visitar San Sebastián en 2026.

Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) es una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, y desde hace 20 años, es un rostro habitual del Festival.

A lo largo de medio siglo de carrera y un centenar de interpretaciones, que le han granjeado más de 40 premios, ha alternado trabajos enmarcados tanto en el cine de autor como en el dirigido al gran público. Entre otros, ha rodado a las órdenes de Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay y Santiago Mitre.

Por su parte, el director Hernán Goldfrid debutó en el largometraje en 2009 con la comedia romántica Música en espera, protagonizada por Diego Peretti y Natalia Oreiro. Posteriormente, dirigió el thriller Tesis (2013), protagonizado también por Ricardo Darín, que superó el millón de espectadores en Argentina. Además, entre 2016 y 2025 dirigió diversas series.