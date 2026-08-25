ZINEMALDIA

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Ricardo Darin, Zinemaldiaren 74. edizioko karteleko protagonista, Donostiara itzuliko da

Darin protagonista duen Lo dejamos acá filma zine-jaialdiaren programan sartzea aktoreari omenaldia egiteko modua da; 2017an Donostia Saria jaso zuen. 

Lo dejamos acá filmaren eszena. Argazkia: Zinemaldia.

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EITB

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Donostiako Zinemaldiak Lo dejamos acá (Therapy Done Right) proiektatuko du, Hernan Goldfrid zuzendari argentinarraren film berria, Ricardo Darin, Zinemaldiaren 74. edizioko kartelaren irudia, eta Diego Peretti protagonista dituena.

Filma mundu mailan estreinatuko da Zinemaldiaren 'Beste jarduerak batzuk' sailean, urriaren 16an Netflixen estreinatu aurretik. Programan sartzeak omenaldia egiten dio 2017an Donostia Saria jaso zuen aktore argentinarrari; hala, Darin Donostiara itzuliko da 2026an.

Ricardo Darin (Buenos Aires, 1957) Hego Amerikako eta mundu mailako zinemaren azken hamarkadetako izen entzutetsuenetako bat da, eta 20 urte daramatza Zinemaldian ohiko aurpegia izaten.

Mende erdiko ibilbidean eta ehun bat interpretaziotan, 40 sari baino gehiago jaso ditu, eta egile-zinemako zein publiko zabalari zuzendutako lanak uztartu ditu. Besteak beste, Adolfo Aristarain, Juan Jose Campanella, Fabian Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay eta Santiago Mitre zuzendarien aginduetara aritu da.

Bestalde, Hernan Goldfrid zuzendariak 2009an egin zuen luzemetraian debuta, Diego Peretti eta Natalia Oreiro protagonista zituen Música en espera komedia erromantikoarekin. Ondoren, Tesis (2013) thrillerra zuzendu zuen, Ricardo Darin ere protagonista zuena eta Argentinan milioi bat ikusle baino gehiago izan zituena. Gainera, 2016 eta 2025 artean hainbat telesail zuzendu ditu.

Lo dejamos acá / Therapy Done Right

Zuzendaria: Hernan Goldfrid.

Herrialdea: Argentina.

Aktoreak: Ricardo Darin, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Ines Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaria eta Miriam Odorico.

Psikoanalista pragmatiko bat (Ricardo Darin), psikologiaren ohiko metodoetan fedea galdu ondoren, mugak gainditzen hasiko da bere pazienteekin. Bere jardunbide berriak funtzionatzen duela dirudi baina, halako batean, sormen-blokeoa duen idazle bat (Diego Peretti) iritsiko zaio kontsultara.

Zinemaldia Zinema

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