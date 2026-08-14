FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Zinemaldi anuncia seis nuevas películas que competirán por la Concha de Oro

Las películas de Jesse Eisenberg y Fred Cavayé, entre otros, se suman a los diez títulos ya anunciados en la Sección Oficial del Zinemaldi.

(Foto de ARCHIVO) 16 February 2025, United Kingdom, London: American actor Jesse Eisenberg poses for photos on the red carpet of the 78th British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall. Photo: James Manning/PA Wire/dpa 16/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Jesse Eisenberg en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Donostia Zinemaldiak sei film berri izango ditu Urrezko Maskorra irabazteko lehian
author image

EITB

Última actualización

Las nuevas películas de Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Amanda Kernell y Gabriel Martins, junto a los debuts en el largometraje de Ah Biao y Tony Vahl, competirán en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Sus respectivos filmes se suman a los diez títulos ya anunciados y que también se disputarán la Concha de Oro y el resto de los premios del palmarés oficial.

Ah Biao (China, 1990) Bian jing / Border

La ópera prima del realizador, guionista y director de fotografía afincado en Bangkok está ambientada en un pueblo fronterizo, donde un minero marcado por una vida de abusos es arrastrado a cometer un crimen.

Fred Cavayé (Francia, 1967) Les Misérables

El guionista y director francés concursará con una nueva adaptación de Los Miserables, de Víctor Hugo, protagonizada, entre otros, por Vincent Lindon, Tahar Rahim y Noémie Merlant.

Jesse Eisenberg (Estados Unidos, 1983) The Debut

En el tercer largometraje de Eisenberg como director, The Debut sigue a una tímida ama de casa convertida en estrella de la música. El filme está escrito, dirigido y producido por el propio Eisenberg, que también actúa en la película y es el compositor de su música y sus letras originales.

Amanda Kernell (Suecia, 1986) Garrat du váimmu / Brace Your Heart

La directora sueca presenta una película en la que una joven hace todo lo posible para mantener con vida el rebaño de renos de su familia, traspasando sus propios límites y renunciando a su verdadero amor.

Gabriel Martins (Brasil, 1987) Vicentina pede desculpas / On Behalf of My Son

En el tercer largometraje del brasileño, una mujer busca el perdón de las familias afectadas por un accidente provocado por su hijo.

Tony Vahl () Krux

Inspirado en hechos reales, el debut de Vahl en el largometraje narra la oscura historia de un pequeño pueblo del noreste de Alemania al final de la II Guerra Mundial.

Estos seis largometrajes se suman a los diez títulos ya anunciados, que también competirán por la Concha de Oro:

  • El mal padre, de Roberto Bueso.
  • 7:40 ce matin-là / Milo, de Nicole García.
  • Sants / Saints, de Mikel Gurrea.
  • Muyou no hito / In My Father’s Room, de Maha Harada.
  • Mis muertos tristes / My Sad Dead, de Pablo Larraín.
  • Tender Loving Care, de Mike Leigh.
  • Markens Grode / Growth of the Soil, de Hans Petter Moland.
  • Glaxo, de Benjamín Naishtat.
  • 5 minutos más / 5 more minutes, de Javier Ruiz Caldera.
  • Artakalan / What Remains, de Yeşim Ustaoğlu.
Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X