Las nuevas películas de Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Amanda Kernell y Gabriel Martins, junto a los debuts en el largometraje de Ah Biao y Tony Vahl, competirán en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Sus respectivos filmes se suman a los diez títulos ya anunciados y que también se disputarán la Concha de Oro y el resto de los premios del palmarés oficial.

Ah Biao (China, 1990) Bian jing / Border

La ópera prima del realizador, guionista y director de fotografía afincado en Bangkok está ambientada en un pueblo fronterizo, donde un minero marcado por una vida de abusos es arrastrado a cometer un crimen.

Fred Cavayé (Francia, 1967) Les Misérables

El guionista y director francés concursará con una nueva adaptación de Los Miserables, de Víctor Hugo, protagonizada, entre otros, por Vincent Lindon, Tahar Rahim y Noémie Merlant.

Jesse Eisenberg (Estados Unidos, 1983) The Debut

En el tercer largometraje de Eisenberg como director, The Debut sigue a una tímida ama de casa convertida en estrella de la música. El filme está escrito, dirigido y producido por el propio Eisenberg, que también actúa en la película y es el compositor de su música y sus letras originales.

Amanda Kernell (Suecia, 1986) Garrat du váimmu / Brace Your Heart

La directora sueca presenta una película en la que una joven hace todo lo posible para mantener con vida el rebaño de renos de su familia, traspasando sus propios límites y renunciando a su verdadero amor.

Gabriel Martins (Brasil, 1987) Vicentina pede desculpas / On Behalf of My Son

En el tercer largometraje del brasileño, una mujer busca el perdón de las familias afectadas por un accidente provocado por su hijo.

Tony Vahl () Krux

Inspirado en hechos reales, el debut de Vahl en el largometraje narra la oscura historia de un pequeño pueblo del noreste de Alemania al final de la II Guerra Mundial.

Estos seis largometrajes se suman a los diez títulos ya anunciados, que también competirán por la Concha de Oro: