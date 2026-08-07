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Werner Herzog, Premio Donostia

El director, guionista, productor y actor alemán será distinguido con uno de los galardones honoríficos más prestigiosos del Zinemaldia. Herzog recogerá el premio en la gala inaugural del certamen, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, y presentará su última película, Bucking Fastard.
Wermer Herzog. Foto: Zinemaldia
Euskaraz irakurri: Werner Herzog, Donostia Zinemaldiaren 74. edizioko Donostia Saria
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EITB

Última actualización

El Festival de San Sebastián ha anunciado que el cineasta Werner Herzog será distinguido con el Premio Donostia en la 74ª edición del certamen, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de septiembre. El realizador recibirá el galardón durante la gala de apertura, en reconocimiento a una trayectoria considerada una de las más influyentes del cine contemporáneo.

Además del homenaje, Herzog presentará en el Zinemaldia su nueva película, Bucking Fastard, que llegará a San Sebastián tras su estreno en el Festival de Venecia.

Director, guionista, productor y actor, Herzog es una de las figuras más destacadas del cine alemán y cuenta con una filmografía que abarca más de medio siglo. Su obra combina ficción y documental, con títulos que han dejado una profunda huella en la historia del séptimo arte por su estilo personal y su interés por los límites de la condición humana.

Con este reconocimiento, el Festival de San Sebastián suma un nuevo nombre de prestigio internacional a la lista de galardonados con el Premio Donostia, un reconocimiento honorífico que distingue cada año la contribución de grandes figuras del cine mundial a la industria cinematográfica.

Bucking Fastard

La última película de Herzog, que competirá en el próximo Festival de Venecia, se proyectará en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián antes de la entrega del galardón en el Palacio Kursaal.

Protagonizado por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, 'Bucking Fastard' narra la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo extraordinario las lleva a hablar al unísono, a amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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