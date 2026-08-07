El Festival de San Sebastián ha anunciado que el cineasta Werner Herzog será distinguido con el Premio Donostia en la 74ª edición del certamen, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de septiembre. El realizador recibirá el galardón durante la gala de apertura, en reconocimiento a una trayectoria considerada una de las más influyentes del cine contemporáneo.

Además del homenaje, Herzog presentará en el Zinemaldia su nueva película, Bucking Fastard, que llegará a San Sebastián tras su estreno en el Festival de Venecia.

Director, guionista, productor y actor, Herzog es una de las figuras más destacadas del cine alemán y cuenta con una filmografía que abarca más de medio siglo. Su obra combina ficción y documental, con títulos que han dejado una profunda huella en la historia del séptimo arte por su estilo personal y su interés por los límites de la condición humana.

Con este reconocimiento, el Festival de San Sebastián suma un nuevo nombre de prestigio internacional a la lista de galardonados con el Premio Donostia, un reconocimiento honorífico que distingue cada año la contribución de grandes figuras del cine mundial a la industria cinematográfica.