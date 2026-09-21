Festival de Cine de San Sebastián
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Penélope Cruz acapara todas las miradas en la alfombra roja de 'La bola negra', en San Sebastián

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18:00 - 20:00
Penélope Cruz junto a los Javis
Euskaraz irakurri: Penelope Cruzek begirada guztiak bereganatu ditu 'La bola negra' filmaren alfonbra gorrian, Donostian

EITB

Última actualización

El equipo de La bola negra, encabezado por sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, y acompañado por Penélope Cruz, Lola Dueñas y el resto del elenco, ha recorrido este domingo la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado la película dentro de la sección Perlak de la 74.ª edición del certamen.

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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