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Penélope Cruz acapara todas las miradas en la alfombra roja de 'La bola negra', en San Sebastián
El equipo de La bola negra, encabezado por sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, y acompañado por Penélope Cruz, Lola Dueñas y el resto del elenco, ha recorrido este domingo la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado la película dentro de la sección Perlak de la 74.ª edición del certamen.
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