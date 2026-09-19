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Calparsoro y su equipo anuncian el estreno en enero de "El confidente" en el marco del Zinemaldia
El director donostiarra Daniel Calparsoro junto a su equipo ha desvelado que el misterioso enorme cartel colgado cerca del Kursaal con la palabra TRAIDOREA se refiere a su última película titulada "El Confidente" y que se estrenará en enero. Rodada sobre todo en San Sebastian, la cinta cuenta la historia real de un miembro de ETA infiltrado en la policía.
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