ZINEMALDIA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Calparsoro y su equipo anuncian el estreno en enero de "El confidente" en el marco del Zinemaldia

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "El confidente", urtarrilean estreinatuko duen filma, iragarri du Calparsorok Donostian

EITB

Última actualización

El director donostiarra Daniel Calparsoro junto a su equipo ha desvelado que el misterioso enorme cartel colgado cerca del Kursaal con la palabra TRAIDOREA se refiere a su última película titulada "El Confidente" y que se estrenará en enero. Rodada sobre todo en San Sebastian, la cinta cuenta la historia real de un miembro de ETA infiltrado en la policía.

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X