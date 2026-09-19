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"El confidente", urtarrilean estreinatuko duen filma, iragarri du Calparsorok Donostian
Egunotan Kursaal ondoan TRAIDOREA hitza zeraman kartela erraldoiaren esanahia argitu dute gaur Daniel Calparsoro zinegile donostiarrak eta Javier Gutierrez aktoreak: "El confidente" Calparsororen azken pelikularen iragarkia da. Polizian infiltratutako ETAko kide baten istorio erreala jasotzen du. Donostian filmatu den pelikula laster estreinatuko dela iragartzeko, lantalde osoak agerraldia egin du Kursaaleko zubian.
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