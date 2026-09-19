ZINEMALDIA
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"El confidente", urtarrilean estreinatuko duen filma, iragarri du Calparsorok Donostian

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Egunotan Kursaal ondoan TRAIDOREA hitza zeraman kartela erraldoiaren esanahia argitu dute gaur Daniel Calparsoro zinegile donostiarrak eta Javier Gutierrez aktoreak: "El confidente" Calparsororen azken pelikularen iragarkia da. Polizian infiltratutako ETAko kide baten istorio erreala jasotzen du. Donostian filmatu den pelikula laster estreinatuko dela iragartzeko, lantalde osoak agerraldia egin du Kursaaleko zubian.

Zinemaldia Donostia

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