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Ilara luzeak egunotan Irun aldean erregai-tankea betetzeko
Egunotan matrikula frantsesa duten auto asko ikusten ari dira Gipuzkoako gasolindegietan, mugatik gertu, Ipar Euskal Herrian erregai litroko 3 euro inguru ordaintzen ari baitira.
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