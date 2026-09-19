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Ilara luzeak egunotan Irun aldean erregai-tankea betetzeko

Iragarkia
MADRID, 01/04/2026.-Un empleado de una estación de servicio llena el depósito de un coche este miércoles en Madrid. Las compañías petroleras ganan 81,4 millones de euros adicionales al día en la UE desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, según la organización ecologista Greenpeace, que pide gravar esos beneficios extraordinarios para aliviar las facturas energéticas e invertir en renovables. EFE/ Marcos Villaoslada
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Egunotan matrikula frantsesa duten auto asko ikusten ari dira Gipuzkoako gasolindegietan, mugatik gertu, Ipar Euskal Herrian erregai litroko 3 euro inguru ordaintzen ari baitira. 

Erregaiak Iparralde Ekonomia

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