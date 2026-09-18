Barredok iragarri du lehorteari aurre egiteko aparteko laguntzak aurten emango dituztela, ofizioz
Eusko Jaurlaritzako sailburuak azaldu du aldundiekin ari direla laguntza horien zenbatekoa eta zein azpisektoretara bideratuko diren zehazten.
Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak iragarri du lehortearen ondorioei aurre egiteko aparteko laguntzak aurten bertan emango dituztela, eta onuradunek ez dituztela eskatu beharko. Laguntzak ofizioz eta zuzenean ematea da asmoa, administrazio-izapideak arintzeko.
Aldundiekin ari dira laguntzak zehazten
Barredok Onda Vasca irratiari egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, Eusko Jaurlaritza foru-aldundiekin ari da lanean, laguntzen zenbatekoak eta onuradun izan daitezkeen azpisektoreak zehazteko.
Sailburuaren arabera, bilerak ia egunero egiten ari dira, eta uzta gehienen bilketa aurreratuta dagoenez, "laster" emango dituzte laguntzen xehetasunen berri. Datu guztiak bildu ahala emango dira laguntzak, eta helburua da nekazariek eskabiderik aurkeztu behar ez izatea.
Bazka eskasia eta ustiategien egoera
Bazka faltak eragindako egoerari buruz ere hitz egin du Barredok. Horren arabera, hainbat egoerak ustiategi batzuen likidezia arazoak areagotu dute, eta horrek "antsietatea eta presioa" eragin ditu.
Sailburuak, hala ere, "diagnostiko serioa eta arrazoizkoa" egin arte itxaroteko eskatu du, laguntzak benetako galerak izan dituzten ustiategietara irits daitezen.
Bestalde, klima-aldaketa uztak aurreratzea eragiten ari dela adierazi du, eta sektoreak ekoizpen-praktikak, ereiteko eta biltzeko datak eta instalazioak egokitu beharko dituela esan du. Halaber, horniduren plangintza lehenestea defendatu du, prezioen gorabeherei eta hornidura faltari aurre egiteko.
Errioxako mahats-bilketa hilabete aurreratu da
Mahats-bilketaren aurrerapena klima-aldaketaren eraginaren "adibide garbia" dela esan du Barredok. Arabako Errioxan mahats zuria ohikoa dena baino hilabete lehenago biltzen hasi direla nabarmendu du, aurten abuztuaren 7an hasi baitira horretan.
Dena den, sektorearen lana goraipatu du, eta mahatsak osasun-egoera "bikaina" duela azpimarratu du. Horrenbestez, kalitateari dagokionez kanpaina bikaina izatea espero du.
Kopuruari dagokionez, berriz, Errioxako Jatorri Deiturak upategietara sartzen den mahats kopurua doitzen jarraitzen duela azaldu du, eskaintzaren eta eskariaren arteko desorekak eraginda. Barredoren arabera, egoera horri aurre egiteko beharrezkoa izango da bezero berriak bilatzea eta ardoaren merkaturatzea indartzea.