La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha anunciado que las ayudas extraordinarias para hacer frente a la sequía en Euskadi se concederán "este año" y de oficio, sin necesidad de que los afectados las soliciten.

Barredo ha explicado en una entrevista en Onda Vasca que el Gobierno Vasco trabaja ya con las diputaciones forales para concretar la cuantía de las ayudas y los diferentes subsectores a los que se destinarán.

Las ayudas se concederán directamente

La consejera ha señalado que se están celebrando reuniones prácticamente a diario y que el diseño de las ayudas está avanzado, dado que las condiciones meteorológicas han provocado que la recogida de muchas cosechas también se haya adelantado.

El objetivo es que las ayudas se concedan directamente y a corto plazo, a medida que se disponga de los datos necesarios. "La idea es dar ayudas de oficio, directas", ha señalado Barredo.

Falta de forraje y situación de las explotaciones

Sobre la falta de forraje, la consejera ha reconocido que se han producido distintas situaciones que han dejado a algunas explotaciones con una liquidez "justa", generando "ansiedad y presión" en el sector.

Barredo ha pedido, no obstante, esperar a disponer de un diagnóstico completo para que las medidas económicas cubran a quienes realmente hayan sufrido pérdidas. También ha defendido adaptar las prácticas agrícolas, las fechas de siembra y cosecha y las instalaciones a las nuevas condiciones climáticas.

En este contexto, ha reclamado una mayor planificación de los suministros para reducir el riesgo provocado por la volatilidad de los precios y posibles problemas de abastecimiento.

La vendimia se ha adelantado un mes

La consejera ha puesto como ejemplo del impacto del cambio climático el adelanto de la vendimia en Rioja Alavesa. Según ha explicado, el hecho de que el 7 de agosto ya se estuviera recogiendo uva blanca supone adelantar aproximadamente un mes los plazos habituales.

A pesar del adelanto, Barredo ha destacado el trabajo realizado por el sector para proteger la uva y ha asegurado que, desde el punto de vista sanitario, la cosecha ha llegado "impecable".

La consejera prevé así una campaña de gran calidad, aunque la producción seguirá condicionada por el ajuste entre la oferta y la demanda de vino.