El brent baja ligeramente, pero se mantiene en los 108 dólares el barril
El precio del barril de brent, de referencia en Europa, baja un 0,65 % a primera hora de este miércoles (07:00 horas en Euskal Herria), pero se mantiene en los 108,04 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras prosiguen las tensiones en Oriente Medio.
El precio del crudo baja este miércoles tras cerrar ayer con una importante subida del 2,90 % que le situó en su precio más alto en casi cuatro meses, desde mediados de mayo, cuando se situó por encima de los 110 dólares.
El mercado teme que el precio del crudo se siga encareciendo ya que al cierre del estrecho de Ormuz se ha unido ahora el del oleoducto de Yanbu. Los ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí han obligado a este último país a cerrar el citado oleoducto de Yanbu, que traslada crudo hacia la costa oeste del país, en el mar Rojo.
Al igual que el brent, el WTI de Texas, de referencia en Estados Unidos, cae este miércoles, el 0,97 %, hasta los 104,8 dólares el barril, tras avanzar en la víspera más del 4 %.
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