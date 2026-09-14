ACCIDENTE LABORAL
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El fallecido en el accidente de la AP-8 en Oiartzun se encontraba trabajando cuando ocurrió el siniestro

La víctima, un hombre de 61 años y vecino de Azpeitia, chocó con la furgoneta de trabajo contra uno de los postes de la gasolinera.
Euskaraz irakurri: Oiartzunen atzo izandako istripuan hildako gizona lanean ari zen ezbeharra gertatu zenean

EITB

Última actualización

El hombre fallecido ayer en un accidente de tráfico ocurrido en una estación de servicio de la AP-8, en Oiartzun, se encontraba trabajando cuando se produjo el siniestro, según ha confirmado el medio local Azpeitia Guka.

El accidente se produjo sobre las 23:00 horas cuando, por causas que se desconocen, una furgoneta chocó contra uno de los postes de la gasolinera. El conductor murió en el lugar de los hechos. 

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de suceso. 

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