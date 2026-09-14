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Los trabajadores de las gasolineras de Gipuzkoa salen a la calle en defensa del nuevo convenio laboral
Trabajadores de las gasolineras de Gipuzkoa se han concentrado hoy ante la sede del Consejo de Relaciones Laborales para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio. Se quejan de que tras dos años de proceso, la patronal no muestra voluntad negociadora. Si no hay acuerdo, han anunciado que podrían aumentar las protestas.