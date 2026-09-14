El cine vasco celebrará su gala el 22 de septiembre en el Zinemaldia, de la mano de EITB

A escasos días de que empiece el Festival de Cine de San Sebastián, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y el director general de EITB, Andoni Aldekoa, han consolidado su alianza, con un nuevo impulso a la Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el próximo martes 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia. La gala será presentada por Miren Gaztañaga y Ane Gabarain, y se emitirá en directo por ETB y ETB ON.

Previamente, el cine presentado su convenio de colaboración este lunes. en una rueda de prensa en la que la actriz Miren Gaztañaga ha anunciado los premios de la próxima edición de la Gran Gala del Cine Vasco.

Este año EITB otorgará el Premio Egile Berriak al donostiarra Alberto Gastesi, por su trayectoria cinematográfica marcada por la curiosidad, las inquietudes creativas y un deseo constante de explorar nuevos territorios audiovisuales.

Además, el Premio GIDOI + SGAE a Mejor Guionista de Euskal Herria será para Alauda Ruiz de Azua, por su trabajo en el largometraje Los domingos, película ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2025.

Igualmente, Los domingos ha sido distinguida con el Premio EZAE de este año, que pone en valor la producción vasca que más público ha llevado a las salas de cine.

Por primera vez, la Filmoteca Vasca otorgará su histórico galardón en el marco de la Gran Gala de Cine Vasco. La directora navarra Ana Díez recogerá este premio que reconoce su trayectoria después de que la cinemateca vasca y EITB, bajo el auspicio del Gobierno Vasco, hayan restaurado Ander eta Yul (Ana Díez, 1989).

El Premio EAB Distira Saria recaerá en Aitziber Garmendia. La Unión de Actores Vascos ha destacado, no solo la excelencia de su trabajo reciente, sino también una trayectoria construida con rigor, talento y compromiso con la interpretación.

Por último, también se entregará el Premio Zinemira a Jose Ramon Soroiz, concedido por Zinemaldia y EPE IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco). El galardón reconoce sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional y su contribución decisiva al desarrollo y la consolidación del cine vasco.