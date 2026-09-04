74ª edición
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Orlando Bloom, Marion Cotillard y Jeremy Irons visitarán el Zinemaldia

Además de los premios Donostia Wener Herzog y Naomi Watts, llegarán a San Sebastián Brad Pitt, Noemie Merlant, Penélope Cruz, Martin McDonagh, Cristian Mungiu, Paweł Pawlikowski e Ira Sachs, que presidirá el jurado oficial.

Penélope Cruz y Marion Cotillard EFE 2
Penelope Cruz y Marion Cotillard volverán al Zinemaldia. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Orlando Bloom, Marion Cotillard eta Jeremy Irons Zinemaldian izango dira

EITB

Última actualización

José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, y Maialen Belok, subdirectora y próxima directora del certamen a partir del próximo año, han desvelado esta mañana en Tabakalera algunas novedades sobre la próxima edición, la 74ª. 

En una presentación que la dirección del Zinemaldia ha aprovechado para reivindicar el poder colectivizador del cine y condenar “la sistemátca y programada conculcación de los derechos humanos y el genocidio que está prepetrando el Gobierno de Benjamin Netanyahu”, se ha desgranado la lista de estrellas que iluminarán esta edición del festival. 

Estarán en el Zinemaldia las y los intérpretes Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Lavant, Vincent Lindon, Urko Olazabal, Rami Malek, Noémie Merlant, Mercedes Morán, Lena Olin, Itziar Ituño, Nahuel Pérez Biscayart, Brad Pitt, Tom Sturridge y Marcelo Subiotto.

En lo que respecta a cineastas, presentarán sus películas Fatih Akin, Beth de Araújo, Koldo Almandoz, Lukas Dhont, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Pablo Larraín, Diego Luna, Valentina Maurel, Oskar Alegria, Martin McDonagh, Tsai Ming-Liang, Albert Serra, Cristian Mungiu, Hans Peter Moland, Olivier Nakache y Eric Toledano, Pawel Pawlikowski, Isabel Coixet, Ira Sachs, Nanni Moretti y Andrey Zvyagintsev. El cineasta alemán Werner Herzog recibirá el premio Donostia de manos del Orlando Bloom antes de presentar su película Bucking Fastard, mientras que la actriz Naomi Watts lo recibirá de manos de J.A. Bayona. 

Jurados

El cineasta estadounidense Ira Sachs presidirá el jurado de la Sección Oficial de la 74ª edición del Zinemaldia, acompañado por el director y guionista japonés Genki Kawamura, la guionista francesa Catherine Paillé, la actriz y productora brasileña Alice Braga, la intérprete vasca Patricia López Arnaiz, el actor sueco Bill Skarsgård y el productor británico Mike Goodridge.

Por su parte, la actriz donostiarra Marte Etura presidirá el jurado del premio Irizar al cine vasco, acompañada de la investigadora y profesora María Pilar Rodríguez y Simon Blondeau, subdirector de los cines L’Atalante.

Entradas

La programación completa del Zinemaldia se publicará el 7 de septiembre, y la venta general de entradas comenzará el domingo, día 13, a las 09:00 horas. Ese día se podrán adquirir entradas para los tres primeros días del Festival (viernes 18, sábado 19 y domingo 20); el lunes 14 se podrán adquirir entradas para los días 21, 22 y 23 (lunes, martes y miércoles, respectivamente), así como las entradas para los días anteriores; por último, el día 15 se podrán adquirir entradas para los días 24, 25 y 26 (jueves, viernes y sábado, respectivamente), así como para el resto de proyecciones.  

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