El actor vasco José Ramón Soroiz, ganador de la Concha de Plata a la mejor interpretación del Festival de Cine de San Sebastián por su papel en Maspalomas el año pasado, será galardonado con el premio Zinemira en la próxima edición del Zinemaldia. Así, recibirá el homenaje del Festival y EPE-IBAI en la Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia.

Soroiz (Legorreta, 1951) ha sido testigo a lo largo de cuatro décadas de carrera de la evolución del cine vasco, ha señalado este viernes el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, en la presentación de Zinemira.

En las décadas de los 70 y los 80 actuó en varias compañías de teatro, pero fue la televisión la que le dio a conocer a un público amplio, ya que su trayectoria ha estado muy relacionada con el nacimiento y desarrollo de ETB.

Formó parte del florecimiento que vivió el cine en euskera a principios de los 90, participando en películas como Offeko maitasuna (Koldo Izagirre, 1992) y Maité (Eneko Olasagasti y Carlos Zabala, Made in Spain, 1994). Vacas (1992), de Julio Medem, sin embargo, le dio una mayor proyección, formando parte de uno de los hitos del nuevo cine vasco.

También ha sido protagonista del renacimiento del cine en euskera de los últimos años, gracias al trabajo realizado en películas como Loreak (Jon Garaño y José Mari Goenaga, Sección Oficial, 2014), Amama (Asier Altuna, Sección Oficial, 2015) y Maspalomas (Aitor Arregi y José Mari Goenaga, Sección Oficial, 2025).