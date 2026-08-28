El actor José Ramón Soroiz recibirá este año el Premio Zinemira
El actor vasco José Ramón Soroiz, ganador de la Concha de Plata a la mejor interpretación del Festival de Cine de San Sebastián por su papel en Maspalomas el año pasado, será galardonado con el premio Zinemira en la próxima edición del Zinemaldia. Así, recibirá el homenaje del Festival y EPE-IBAI en la Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia.
Soroiz (Legorreta, 1951) ha sido testigo a lo largo de cuatro décadas de carrera de la evolución del cine vasco, ha señalado este viernes el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, en la presentación de Zinemira.
En las décadas de los 70 y los 80 actuó en varias compañías de teatro, pero fue la televisión la que le dio a conocer a un público amplio, ya que su trayectoria ha estado muy relacionada con el nacimiento y desarrollo de ETB.
Formó parte del florecimiento que vivió el cine en euskera a principios de los 90, participando en películas como Offeko maitasuna (Koldo Izagirre, 1992) y Maité (Eneko Olasagasti y Carlos Zabala, Made in Spain, 1994). Vacas (1992), de Julio Medem, sin embargo, le dio una mayor proyección, formando parte de uno de los hitos del nuevo cine vasco.
También ha sido protagonista del renacimiento del cine en euskera de los últimos años, gracias al trabajo realizado en películas como Loreak (Jon Garaño y José Mari Goenaga, Sección Oficial, 2014), Amama (Asier Altuna, Sección Oficial, 2015) y Maspalomas (Aitor Arregi y José Mari Goenaga, Sección Oficial, 2025).
Te puede interesar
Películas destacadas del cine vasco en el Zinemaldia
Un total de 31 producciones vascas participarán en las diferentes secciones de la 74ª edición del Festival de San Sebastián, 19 de las cuales competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco.
El cine vasco refuerza su presencia en el Zinemaldia con 31 producciones, 20 de ellas con participación de EITB
Los estrenos de 'Azken agurra', 'Sacamantecas', 'Hamalau gau', 'Inurri itsuak' o 'Muguruza FM 40 Tour' marcarán la presencia del audiovisual vasco en el Zinemaldia 2026. Además, el actor Jose Ramon Soroiz recibirá el premio Zimemira.
Primeras imágenes de 'Azken agurra': Estrenamos el tráiler de la nueva película de Koldo Almandoz
La dramedia existencialista rodada en euskera se centra en la vida y la muerte, combinando ironía, ternura y humor, protagonizada por Iñigo Azpitarte e Izaro Nieto, propietario de una empresa organizadora de funerales civiles y la joven que realiza prácticas en la misma. 'Azken agurra' se presenta en la Sección Oficial del Festival de cine de San Sebastián, dentro de las Proyecciones Especiales, y es el tercer largometraje de Koldo Almandoz, tras 'Sipo Phantasma' y 'Oreina', coproducción de las productoras Garabi Films y Txintxua Films, a través de Frakasa Films AIE, que ha contado con el apoyo y participación del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y EITB.
Culinary Zinema servirá cuatro estrenos mundiales y un viaje por las cocinas andalusí, mallorquina o japonesa
Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta este viernes, 28 de agosto, a las 10:00 horas través de los medios habituales.
Estreno en el Zinemaldia de "Subijana, más allá de un bigote", un viaje íntimo a la vida y los fogones del maestro culinario
El nuevo trabajo de no ficción de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta se presenta en el Festival de San Sebastián dentro de la sección Culinary Zinema. Bajo el título Subijana, más allá de un bigote, y con la participación de EITB, la película ofrece un retrato personal y cercano del chef guipuzcoano Pedro Subijana, uno de los máximos impulsores de la Nueva Cocina Vasca. Asimismo, el documental será candidato al Premio Irizar al Cine Vasco durante el certamen.
Ricardo Darín, protagonista del cartel de la 74ª edición del Zinemaldia, volverá a visitar San Sebastián
La inclusión del filme ‘Lo dejamos acá’, protagonizada por Darín, es un homenaje al actor argentino, que recibió el Premio Donostia en 2017.
Brad Pitt volverá a visitar San Sebastián en la 74ª edición del Zinemaldia
El actor estadounidense visitará la capital gipuzkoana con la película ‘Heart of the Beast’, que se proyectará en la Sección Oficial fuera de concurso.
100 años de la muerte de Rodolfo Valentino, la primera gran estrella de Hollywood
Se cumplen 100 años de la muerte de Rodolfo Valentino, considerado la primera gran estrella de Hollywood y conocido como el Latin Lover del cine mudo. Murió con tan solo 31 años y su muerte desató una locura sin precedentes: más de 100 000 personas acudieron a su funeral y la prensa llegó a hablar incluso de suicidios entre algunas de sus admiradoras.
Un total de 21 títulos optarán al Premio Zabaltegi-Tabakalera del 74º Zinemaldia
'Pedro en el país' de María Alché y Benjamín Naishtat inaugurarán la seccción y 'Jaleos' de Isaki Lacuesta la clausurará. 13 largometrajes, siete cortometrajes y un mediometraje optarán por el premio. La sección incluirá también, fuera de concurso, una performance audiovisual de la mano de la cineasta y escritora Albertina Carri.