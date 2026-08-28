El cine vasco refuerza su presencia en el Zinemaldia con 30 producciones, 20 de ellas con participación de EITB

La representación vasca se extiende por prácticamente todas las secciones del festival. De las 30 producciones seleccionadas, 19 optarán al Premio Irizar al Cine Vasco y 13 tienen el euskera como lengua original. Además, diez de las producciones están dirigidas por mujeres, dentro de un conjunto de 37 cineastas.

La Sección Oficial contará con 'Azken agurra', 'Sacamantecas' y 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón. En New Directors se proyectará 'Esta soledad', de Javier Giner, mientras que Zabaltegi-Tabakalera acogerá 'Hamalau gau', de Oskar Alegria, junto a 'Weichten (Dust)', de Tsai Ming-Liang.

Zinemira concentrará una parte importante de la producción vasca, con títulos como 'Inurri itsuak', 'Itzalak argitzen', 'Simulacro', 'Txakun txakür', 'Irailak', 'La maleta de Alex', 'Pedro Arrupe. Yo viví la bomba atómica', 'Gatibu, agur esan barik', 'Izarrak', 'Un tal Karlos', 'Winnipeg. El barco de la esperanza', 'Las hijas del mar' y '300 haritz'.

También habrá representación vasca en Culinary Zinema, con 'Subijana, más allá de un bigote'; en Velódromo, con 'Karateka', 'Go!azen 13' y 'Muguruza FM 40 Tour'; en Klasikoak, con 'Ander eta Yul'; y en las galas, con 'Burundanga' y 'Odol ilargia'. A ello se suma 'Ondarea. Euskal sukaldaritza berriak, 50 urte', de Ainhoa Alzibar y Beatriz Nieto, dentro de Origen: Euskadi.