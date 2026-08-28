ESTRENO EN ZINEMALDIA

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Primeras imágenes de 'Azken agurra': Estrenamos el tráiler de la nueva película de Koldo Almandoz

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Azken agurra'ren lehen irudiak: Koldo Almandozen film berriaren trailerra estreinatu dugu

EITB

Última actualización

La dramedia existencialista rodada en euskera se centra en la vida y la muerte, combinando ironía, ternura y humor, protagonizada por Iñigo Azpitarte e Izaro Nieto, propietario de una empresa organizadora de funerales civiles y la joven que realiza prácticas en la misma. 'Azken agurra' se presenta en la Sección Oficial del Festival de cine de San Sebastián, dentro de las Proyecciones Especiales, y es el tercer largometraje de Koldo Almandoz, tras 'Sipo Phantasma' y 'Oreina', coproducción de las productoras Garabi Films y Txintxua Films, a través de Frakasa Films AIE, que ha contado con el apoyo y participación del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y EITB.

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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