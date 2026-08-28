Euskal zinemak Zinemaldian presentzia indartu du 31 ekoizpenekin; 20k EITBren parte hartzea dute
Azken agurra, Sacamantecas, Hamalau gau, Inurri itsuak eta Muguruza FM 40 Tour filmen estreinaldiek markatuko dute euskal ikus-entzunezkoen presentzia 2026ko Zinemaldian. Gainera, Jose Ramon Soroiz aktoreak jasoko du Zinemira Saria.
Euskal zinemak presentzia nabarmena izango du Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioan, jaialdiaren hainbat ataletan izango diren 31 ekoizpenekin; horietatik 20k EITBren parte hartzea dute. Egitarauan 26 film luze, film labur bat, film ertain bat, bi telesail eta produkzio fasean dagoen proiektu bat daude, baita euskararen eta euskal emakume zuzendarien ordezkaritza zabala ere.
EITBk lagundutako ekoizpenen artean nabarmentzekoak dira Koldo Almandozen Azken agurra eta David Perez Sañudoren Sacamantecas, Sail Ofizialean. Zabaltegi-Tabakaleran, berriz, Oskar Alegriaren Hamalau gau izango da ikusgai; eta Zinemiran, besteak beste, Igor Legarretaren Inurri itsuak; Gorka Bilbaoren eta Koldo Almandozen Itzalak argitzen; Nytia Lopez Saituaren Simulacro; Elsa Oliarj-Inesen Txakun txakür; Izaskun Arandiaren Irailak; Alejandro Cortesen La maleta de Alex; Maite Ibañezen Pedro Arrupe. Yo viví la bomba atómica; Jabi Elortegiren Gatibu, agur esan barik; David Tabernaren eta Iñigo Puertaren Izarrak; Arantxa Aguirreren Un tal Karlos; eta Beñat Beitiaren eta Elio Quirogaren Winnipeg. El barco de la esperanza.
31 euskal ekoizpen Zinemaldian
Euskal ordezkaritza jaialdiaren ia atal guztietara hedatzen da, hautatutako 31 ekoizpenetatik 19k Euskal Zinemaren Irizar Saria eskuratzeko lehian parte hartuko dute, eta 13k euskara dute jatorrizko hizkuntza. Gainera, emakumeek zuzendu dituzte 10 ekoizpen, guztira 37 zinemagilek osatutako multzoan.
Sail Ofizialean, Azken agurra, Sacamantecas eta Daniel Monzonen Ruega por nosotras izango dira; New Directors atalean, Javier Ginerren Esta soledad proiektatuko dute; eta Zabaltegi-Tabakaleran, berriz, Oskar Alegriaren Hamalau gau, Tsai Ming-Liangen Weichten (Dust) filmarekin batera.
Zinemiran, euskal ekoizpenaren zati handi bat bilduko da, besteak beste, hauek izango baitira bertan ikusgai: Inurri itsuak; Itzalak argitzen; Simulacro; Txakun txakür; Irailak; La maleta de Alex; Pedro Arrupe; Yo viví la bomba atómica; Gatibu, agur esan barik; Izarrak; Un tal Karlos; Winnipeg, el barco de la esperanza; Las hijas del mar eta 300 haritz.
Euskal ordezkaritza ere izango da Culinary Zineman, Subijana, más allá de un bigote lanarekin; Belodromoan, Karateka, Go!azen 13 eta Muguruza FM 40 Tour filmekin; Klasikoak atalean, Ander eta Yul lanarekin; eta galetan, Burundanga eta Odol ilargia filmekin. Horiez gain, Ainhoa Alzibarrek eta Beatriz Nietok egindako Ondarea. Euskal sukaldaritza berriak, 50 urte lana ere izango da Jatorria: Euskadi atalaren barruan.
EITBren partaidetza duten ekoizpenen estreinaldiak
Estreinaldien egutegia irailaren 18an hasiko da, Igor Legarretaren Inurri itsuak filmarekin, Zinemira atalean. Hurrengo egunean Simulacro eta Itzalak argitzen estreinatuko dira; irailaren 20an, berriz, La maleta de Álex, Gatibu, agur esan barik eta Izarrak lanak iritsiko dira, baita Hamalau gau ere, Zabaltegin.
Irailaren 21ean David Perez Sañudoren Sacamantecas izango da protagonista, RTVEren eta EITBren gala bateratuan egingo duten proiekzio berezian, Victoria Eugenia antzokian.
Irailaren 23an estreinaldi ugari bilduko dira: Odol ilargia, Txakun txakür, Padre Arrupe. Yo viví la bomba atómica, Muguruza FM 40 Tour eta Ondarea. Euskal sukaldaritza berriak, 50 urte, baita Koldo Almandozen Azken agurra ere, Sail Ofizialean. Hurrengo egunean Subijana, más allá de un bigote eta Winnipeg. El barco de la esperanza estreinatuko dira. Irailaren 25ean, Go!azen 13 iritsiko da Belodromora, Arantxa Aguirreren Un tal Karlos lanarekin batera.
Zinemira Saria, Jose Ramon Soroizentzat
Jose Ramon Soroiz (Legorreta, 1951) aktoreak jasoko du aurten Zinemira Saria, Donostiako Zinemaldiak eta EPE-IBAIA ekoiztetxeen elkarteak euskal zinemako pertsona baten ibilbidea aitortzen duen ohorezko saria.
Soroiz euskal interpretazioaren aurpegi ezagun eta errespetatuenetako bat da, eta lau hamarkada baino gehiagoko ibilbidean Euskal Herriko zinema, antzerkia eta ikus-entzunezkoen bilakaeraren lekuko eta protagonista izan da.
Saria irailaren 22an emango diote, Euskal Zinemaren Gala Nagusian, Victoria Eugenia antzokian.
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