"Maspalomas", camino para recuperar la libertad individual

Desde el primer momento nos queda muy claro qué es Maspalomas, el gran resort gay del sur de Gran Canaria,. Para darnos cuenta de todo lo que tiene para ofrecer Maspalomas, la última película de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, hace falta dejar pasar los minutos.

La sinopsis de la última producción Moriarti nos presenta a un hombre mayor que tiene que volver a meterse en el armario: Vicente, 76 años. El protagonista de esta película (José Ramón Soroiz) parte de la libertad de Maspalomas para volver al armario, es decir, a la residencia de San Sebastián, y a reencontrarse con su hija abandonada hace 25 años (Nagore Aranburu).

Esta premisa da pie a abordar muchos temas en el guion de Goenaga. En el centro, la dificultad de un hombre mayor para vivir libremente su homosexualidad, pero rodeada por los retos de la tercera edad, tanto en lo que respecta al propio envejecimiento del cuerpo como a las relaciones entre hombres.