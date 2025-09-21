"Maspalomas", norbanakoaren askatasuna berreskuratzeko bidean
Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien euskarazko pelikulak Donostian armairura itzuli behar duen Vicente homosexuala du protagonista, eta meritu guztiak egin ditu Sail Ofizialeko saridunen artean egoteko.
Hasiera-hasieratik oso argi geratzen zaigu zer den Maspalomas, Kanaria Handian kokatuta dagoen resort gay handia. Maspalomas Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien pelikulak emango digun guztiaz, ordea, pixkanaka ohartuko gara.
Moriarti Produkzioak ekoiztetxearen azken ekoizpenaren sinopsiak berriro armairuan sartu beharko den gizon nagusi bat aurkezten digu: Vicente (76 urte). Maspalomasko askatasunetik Donostiako zahar-etxeko armairura itzultzera behartuta dago pelikula honetako protagonista (Jose Ramon Soroiz), baita 25 urte lehenago abandonatutako alabarekin (Nagore Aranburu) berriro elkartzera ere.
Premisa hori gai pilo bat jorratzeko baliatzen du Goenagaren gidoiak. Gizon nagusi batek bere homosexualitatea askatasunez bizitzeko duen zailtasuna dago erdigunean, baina inguruan hirugarren adinaren erronkak ere badaude, gorputzaren zahartzeari berari zein gizonen arteko harremanei dagokienez.
Donostiara itzultzeak armairuan berriro sartzeak esan nahi du Vicenterentzat, bere belaunaldiaren gorabeherek eskatzen duten moduan; jaioterrian ere bere burua onartzeak dakarren onurez konturatzen denera arte. Eta txarraz.
Gai horiek guztiak modu ederrean josi dituzte Moriartikoek, inguru guztia pertsonaiaren arabera artikulatuta. Begi-bistakoa da ikus-entzulearen bihotzean sartzeko asmoa, baina egia eta zintzotasuna dira nagusi pelikula osoan. Komediarik ere ez da falta. Emaitza: arrakasta borobila.
Maspalomas armairu erraldoi bat da, baina handia da eta jendez gainezka dago. Oso ondo hornituta omen dago, guztiok behar dugulako helduleku bat.
Soroizek eta Aranburuk lan ederra egin dute, eta ez da ahaztu behar Kandido Urangaren kontrapuntua. Ez litzateke batere harritzekoa Zinemaldiko Sail Ofizialeko film bateko protagonistak euskaraz aritzeko sariari Zilarrezko Maskorraren bat ere gehitzea. Horien jardunak merezi du.
Publikoaren harrera oso beroa izan da. Kursaalek, hunkituta, txaloz agurtu du Maspalomas, luze, kredituek iraun duten bitartean. Kritika eta epaimahaia konbentzitzeko oinarri sendoak du lanak, baina zinemazaleak protagonista diren jaialdi horietako bat da Donostiako Zinemaldia, eta arrakasta horiek maitemintzea izan da.
Kursaaleko publikoa oso gustura irten da "Maspalomas" pelikulako emanalditik
Iritzi positiboak entzun dira "Maspalomas" Sail Ofizialeko filmaren proiekziotik irten direnen artean. Batzuen esanetan, "beharrezkoa" da Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien pelikula.
